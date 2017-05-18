包大人：品牌公關策略的理智與感情

5月18日
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圖片來源：ProWine ASIA

消費市場競爭激烈，如何製造話題，提高購買意欲，是品牌公關的基本功，有新聞就搭新聞，沒新聞就創造新聞。

近日包大人行 ProWine Asia 展覽，發覺葡萄牙酒官方機構 Wines of Portugal 的推廣工作甚具挑戰，論葡萄酒，法國、意大利、西班牙都已鬥得燦爛，由土壤環境鬥到釀酒工藝、由莊園歷史鬥到顯赫承傳，可以講的都講過了，究竟葡萄牙酒還有甚麼故事可賣？
Wines of Portugal 推廣重點將葡萄牙酒的特性與香港人喜好聯上關係，製造感性關連。香港人的要求既複雜又簡單，要價錢超值兼貨品獨特，喜好酒的當然追求獨特品味，me-too product 對於這些人士並不討好。

香港人喝多了波爾多風味，再好喝都會因為熟口熟面而想追求一下新刺激，故此葡萄牙酒則標榜擁有超過 250 種土著品種，絕大部分都是用獨一無二的原生葡萄釀造，味道只此一家，再加上葡萄牙酒性價比極高，完全符合港男港女要求。

葡萄酒的推廣工作是以感性行銷為重，公關不單要有豐富專業的知識和經驗、熟悉葡萄酒業，為媒體及 Key Opinion Leader 帶來硬資訊，如何說軟故事更是重要一環，試酒會上，由如何品酒的味覺享受，發展到以獨特的展現手法和主題去帶出主要訊息（如配合五官刺激），營造一種令人嚮往、好想體驗的欲望，並不時加入當地的獨特歷史文化和特色，甚至釀酒師的感人肺腑小故事，舉杯之間，受眾就吸收了更多資訊；例如有釀酒師為求釀酒過程溫度穩定，而要將葡萄酒先在木桶釀製再沉入極深的湖底蘊釀八個月那種破釜沈舟的毅力，這便是軟故事的力量。

感性行銷之餘配合硬數據，因為在酒的世界裡，慣用分數說故事，媒體寫稿都要數字支持，鋪陳出來，葡萄牙酒當然也不能輸蝕： 2016 年 Wine Spectator 品評之中，葡萄牙葡萄酒評分獲 90 分以上佔 43%。

最後還要講歷史。飲酒著重論資排輩，一般人未飲過便以為葡萄牙是新晉的酒區，其實已經有 4,000 年以上的歷史，在公元前 2000 年已經由腓尼基人傳入葡萄牙了。所以又要大講當年英法戰爭時仇人見面如何分外眼紅，法國葡萄酒結果受到排擠，葡萄牙從而殺出一條賣酒到英國的血路。

賣枝酒而已，那麽費心思，世界真的艱難，還是乾多兩杯吧。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
包大人 關公論戰

包大人，資深傳媒人，同關公外型相似，日日面燶燶。閒時最喜歡觀察時事，研究各大小政客關公拆彈化粧攻略……

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