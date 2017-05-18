5月18日
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停挖 5000 年古城，因「現代文明太危險」

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圖片來源：Benny Lin / Flickr

被視為古印度文明代表的巴基斯坦摩亨佐-達羅（Mohenjo-daro），又名死亡之丘，是全球其中一個最早期的重要古城，考古學家相信這個來自 5,000 年前青銅時代的老都會能更進一步揭開印度河流域文明的面紗。然而他們決定不再挖掘，任它繼續長存地下，因為現代文明實在太危險

摩亨佐-達羅於 1922 年被印度考古考察部人員發現，其後 50 年的大規模挖掘讓世人發現它能媲美現代完善的街道網絡、沖水廁所和排污系統。人們鮮有聽聞，其實它於古印度河流域的文化意義舉足輕重，更被列入世界遺產。目前其挖掘工事只佔總面積的小部分，加上或因之雅利安人入侵或核爆或天災，古城內宮殿神廟等遺跡匱乏，考古學家對其原住民乃至舊城名仍一無所知。也許繼續挖掘研究是最好的追尋歷史方法，但歷史保存往往是一把雙刃刀，炎熱的氣候加上時人的無知，地下古城重見天日之時，可能也是它灰飛煙滅之時。

在考古遺址工作的德國研究人員 Michael Jansen 指當地天氣炎熱，夏天可到攝氏 46 度以上， 地下水的鹽分也會損壞遺址。氣候不能掌控，但人為侵蝕更具破壞力，巴基斯坦與武裝組織之間的血腥鬥爭波及古城，正如伊斯蘭國破壞帕米拉古城。另一方面平民破壞也令人咋舌，慕名而來的訪客亂拋垃圾，2014 年信德節中大批巴基斯坦簇擁而入，搭建臨時基建，並以舞蹈、煙花、重型射燈和激光「紀念」他們的文化遺產，當地文化部長 Sardar Ali Shah 形容：「就像跳上一個臥病 5,000 年病人的床。 」

因此儘管古城尚有眾多未解之謎，考古人員已決定在解決人為及氣候破壞問題前不再挖掘。目前它們正尋求利用現代科技以不影響遺址為前提進行研究。哈佛大學的 Richard Meadow 博士指：「對它來說，繼續被埋藏地下才是真正的保存。」比起滿足好奇心，保存再無二址的遺跡才是首要任務。

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