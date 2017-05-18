5月18日
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陶傑：由紅樓夢卜論女特首

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圖片來源：路透社

林鄭做女特首還沒就職，先哀歎組班困難。

特區二十年來劣幣驅逐良幣，精英人才逐漸在中國人政治的怪圈中消耗殆盡。所謂港英時代，榮任行政局或出任司級官員，形象高貴，今日則個個視之為熱廚房或活地獄。

紅樓夢裡的女特首王熙鳳當然也明白在賈府中生存，不論個人多長袖善舞，不能沒有班底。

王熙鳳的第一心腹就是兩個小配角來旺夫婦。來旺是一個下人，其妻子是王熙鳳的陪房，來旺則專門管理王熙鳳在外面府的高利貸，知道王熙鳳營私的秘密。然而夫妻二人都成為王熙鳳第一親信。

王熙鳳不是賞識這兩夫妻有才華，而是看中他們的愚忠。為了拉攏來旺夫婦，王熙鳳還逼使窮家女彩霞嫁給來旺的醜兒子。

王氏女強人班底另一心腹就是賈母的丫鬟鴛鴦。

鴛鴦是賈母的心腹，與鴛鴦改善關係，即可通過鴛鴦及時了解賈母的狀況，可以早作準備，又可借助鴛鴦的美言，在賈母心中豎立自己的良好形象。果然，王熙鳳利用鴛鴦，由賈母房中偷出一箱財寶，當了一千兩銀子。鴛鴦成為賈母身邊的密探，而且與王熙鳳共謀，一生就不敢反水。

王熙鳳班底另一重要人物，就是自己的丫鬟平兒。王熙鳳家房所有鎖匙都由平兒掌管，派她巡查傳令，但嚴格控制，除了表示對平兒極為信賴，另一方面又事事壓平兒一級。加上平兒的智商高於來旺和鴛鴦，畢竟懂得主僕有別，平兒也處處維護王熙鳳的權勢，對於王女特首可謂如虎添翼。

此外，王熙鳳還拉攏寶玉的丫鬟襲人、寶玉的姐姐探春。這兩位都是外圍，但保持友好關係，勢力版圖因此擴大。

王熙鳳在紅樓夢裡如何組班？又如何善用「人材」？紅樓夢這部中國奇書，勝過哈佛工管教科書。

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