5月18日
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以毒攻菌：拯救橙樹免遭細菌滅絕，原來要靠病毒？　圖片來源：路透社

現時全球近五分一植物面臨絕種，禍源除了人為破壞，還有細菌肆虐，例如一種常見香蕉近年大規模受真菌感染，數十年來再度瀕危。人類直至近世才發現細菌的存在，正式向微生物開戰，而一種新近戰略，就是以病毒攻擊細菌，試驗場是同受細菌侵害的橙樹。

病毒（virus）與細菌（bacterium）是兩種截然不同的物質。病毒是 DNA 斷片，不可單獨生存，必須寄生於動物體內，利用細胞資源才能複製繁衍，呼吸道和腸胃道症狀多數由病毒引起，常見病毒包括愛滋病和乙型流感，抗生素一概無用武之地；細菌則是生物，能夠單獨存活，以分裂方式繁殖，體積遠大於病毒，現時對付細菌往往靠抗生素破壞其細胞壁，然而細菌具備演化特性，因此濫用抗生素有助長抗藥性之虞，例如美國新近出現一種超級細菌便對所有現成抗生素免疫。

近年一種細菌肆虐美國橙樹，掀起「黃龍病」（citrus greening disease）潮。柑橘黃龍病菌（Candidatus Liberibacter）由木蝨傳播，柑橘類植物（所有含酸汁果實植物，例如柑桔、檸檬、葡萄、橙）一旦受感染，果實將會畸形而呈青色，味道變苦。由於傳染性力強，若不加以制止擴散，全美總值 33 億美元的種橙業隨時毀於一菌。業界於是積極鑽研滅菌方法，其中一種便是「以毒攻菌」。

病毒能否拯救橙於滅絕？　圖片來源：路透社

柑橘萎縮病毒（citrus tristeza virus）與柑橘黃龍病菌同樣針對柑橘類植物，如經感染便會慢性枯萎。植橙公司 Southern Garden Citrus 將其基因改造，成品病毒將對植物本身無害，反而專門攻擊黃龍病菌。做法現正實驗當中，並已向美國食品和藥物管理局（Food and Drug Administration）申令商業使用許可，一般程序需時兩年，但由於基改版病毒與果實無涉，預期不受基因改造食物條例所限，審核程序相對簡捷。

除了改寫病毒，科學界還有其他方法打擊細菌。例如利用基因編輯技術 CRISPR，培植一種對細菌免疫的基因改造橙樹，又或是用基改技術打亂木蝨生理，致其不能傳播細菌。哪種方法都離不開基因改造，假如能拯救瀕危植物於絕種，絕對是用得其所，而且操縱病毒的潛能極大，原理更可應用於醫療科技，例如英國癌症研究院（Institute of Cancer Research）便研發出一種對皮膚癌甚有療效的基改病毒。

幾百萬年來，人類在微生物戰場上一直捱打；時至今日，形勢已經扭轉。

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