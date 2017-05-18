宇澄：「不懂撒嬌的女人」都是翻炒

「不懂撒嬌的女人」都是翻炒，翻的是 06 年的「女人唔易做」，人物設定上惡形惡相的 Hil 姐變 Mall 姐，賤 man 變賤 Han 。故事背景由連鎖百貨店買手變成商場租務部。故事情節都是辦公室大鬥法與中女遇上賤男的煩惱。

兩套劇是同一編審朱鏡祺，講製作及劇情，「撒嬌」的確較現時其他大台劇貼近現實，起碼辦公室不是「唔使做」的地方，間屋不是成千呎。但論題材的開放程度，9 年前的「女人唔易做」，玩得更大膽。正上位的小生林峰與吳美珩玩姊弟戀，加上鄧萃雯 Hil 姐想借種生子，最後卻與謝天華未婚誕女，四人最終同時因此劇彈出。

今日的「撒嬌」，換上港產中女被台妹與內地佳麗夾擊的戲碼，除了劇集要「內銷」、賣埠外，「大笨胸」、床戰等場面令視覺衝擊更大。可惜衝擊社會底線的能力，甚至反思社會矛盾的張力，卻較 9 年前更保守。

「撒嬌」的創作團隊雖努力加入不少社會議題，如上樓難，三個大男人無錢租樓，要屈蛇工廈。到買到樓後，賤 Han 與 Cherry 拍拖死慳死抵，儲錢供樓，女的為份糧不敢反抗無理的上司，最後分手層樓如何處理，反而成為女人最痛，充分反映港人對買樓又愛又恨。還有永恆的辦公室鬥爭，貼身的反映每個辦公室都有的「老油條」，看風使舵，令一眾打工仔看得投入。劇組一度嘗試隱隱從男性角度出發的表達兩性差別，男人怕港女的 control freak 有問題嗎？男人傾生意出賣肉體可接受？好男人不想結婚算不算賤男？

不過暫時看來都是對社會議題的表面論述與呈現，令觀眾看得過癮，但欠缺反思。而最可惜的是劇集點子全是在框框以內的計算，或許香港的電視觀眾都只是追求一套「師奶劇」，足以滿足一眾師奶港女對「姣女」的發洩便點到即止。勿論與自己台 9 年前的作品比較，當日韓美的電視劇已探討師生戀，揭露社會、政界陰暗面，鼓勵年輕人對抗上一代、國家的不公義。甚至內地網劇大玩同性戀題材。本地大台劇集題材多年來原地踏步，今次因為在兩岸三地實景拍攝，我們已經在拍手稱幸？我們不能怪大台不進取，只能說電視觀眾 10 年以來的追求如一，你有幾耐無睇電視？