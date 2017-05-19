可以肥得健康？別再自欺欺人了

坊間有「肥得健康」之說，聲稱人即使癡肥過胖，但若然其他代謝因素，例如血壓及血糖，未有超出建議限制，就算超重也無損健康。不過一批英國專家直指，此事並無可能，近日還在本年度的「歐洲肥胖會議」，展示最新研究概要，藉此打破迷思，叫大家別再自欺欺人。

伯明翰大學的研究人員分析 1995 年至 2015 年期間 350 萬名成年病人的紀錄，以辨「肥得健康」一說的真偽。他們追蹤從研究開始就屬癡肥、但未有心臟病、高血壓、高膽固醇或糖尿病等跡象的病患者。結果發現，相比體重正常者，他們患上冠心病、中風及心臟衰竭的風險，分別高出 50% 、7% 及 200%。

Rishi Caleyachetty 博士是伯明翰大學應用健康研究所的首席研究員，他指出因新陳代謝而影響的肥胖的問題：「代謝健康性肥胖（metabolically healthy obesity）人士患上冠心病、腦血管病和心臟衰竭的風險，都較正常體重人士為高。無論過胖者是否存在代謝異常，醫療專業人員應先推動他們減肥。」他更呼籲將「代謝健康性肥胖」改名，讓人知道這種狀態對身體並非無害。

英國心臟協會的 Mike Knapton 醫生亦表示：「過去我們經常以為，超重會導致心臟病發及中風，是因為它令血壓或膽固醇的水平升高。但這項研究讓我知道，人若超重或過胖，即使在其他方面看來健康，仍會增加患心臟病及中風的風險。」他強調：「這並非把責任歸咎於個人，而是對規劃者、地方議員、食物廠商及政府的呼籲，叫他們確保市民能更容易作出有利健康的選擇。」

但是次研究沒在科學期刊登出，亦即是未經其他學者的多重查證，判斷是否符合科學依據。這讓人難以明白，譬如其他影響因素，像膳食、生活習慣或吸煙，在當中有何作用。科學家要查看立論如何明確，或衡量健康欠佳的風險會有多大，亦相對困難。2012 年一份發表於「歐洲心臟期刊」的研究更唱反調，指肥胖而壯健的人，與正常體重者相比，患心臟或癌症的風險相差不大。

不過，眾多專家都認同的是，別只顧著照鏡看身形。無論你的體重如何，定期運動和健康飲食，都能讓你身壯力健。