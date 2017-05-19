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禁攜手提電腦上機，反增危險？

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圖片來源：英國廣播公司

多國政府、航空公司及機場為防恐襲，今年起陸續下令，乘客乘搭赴美航班時，要將手提電腦、平板電腦、電子閱讀器及相機寄艙。但英國廣播公司訪問多名航空專家，發現即使此舉或防得了恐怖份子，卻可能會招致更大危機 —— 火災。

若電子儀器內的鋰離子電池受損或短路，有可能引起爆炸，情況嚴重的話，甚至能摧毀整架飛機。John Cox 作為前機師兼皇家航空學會會員，研究飛機火災超過 10 年，他批評：「把大量電子儀器綑在一起，長時間放在同一個保險箱內，是最糟糕的事。把這些儀器聚集在一起，將大大增加火災的嚴重性。」

飛機配備滅火器及有限氧氣，但遇上鋰離子電池起火，這些都沒作用。Cox 解釋：「行李艙的滅火器能滅火，但它會重燃。鋰離子電池的火會因熱失控（Thermal runaway）釋出氧氣，令火災持續。」熱失控是指火從一塊電池傳燒到另一塊電池的過程，一旦開始就難以停下，而聚集的電池愈多，火勢就愈旺盛。

及早滅火及制止熱失控尤關重要，而在這方面做得最好的，依然是訓練有素的人類。航空公司的工作人員會為此進行練習：盡量把電池放進水中，或用濕毛巾包住電池。但如果電子儀器是託運寄艙，就沒有人能採取這些應急措施。

英國民航機師協會安全顧問 Steve Landells 指出：「考慮到這些儀器受損或短路而起火的風險，行李艙的事故會被更早發現，令機艙人員能在火勢變得不可收拾之前，迅速作出反應。」但他補充：「假如這些儀器被長期放在一起，一旦起火或會引致災難性結果。事實上，事故報告中已有兩宗個案涉及鋰離子電池。」

Cox 表示，平衡不同風險是複雜，亦需要一系列專家全面評估，但他與其他同業一樣，沒信心此事能夠達成。英國廣播公司運輸事務記者 Richard Westcott 則認為，當下美國國土安全部的人似會自作主張，把美國聯邦航空管理局的安全人員排除在外，現時對部分中東航班實施手提電腦禁令，就是其中一例。

他指出，乘客若相信禁令會使他們更安全，無疑是會支持，但現在，專家們正排著隊，告訴世人禁帶手提電腦入機艙，可能會令飛行更危險。

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