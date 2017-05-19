利雲：英超下季 Best Buy

今季英超大局已定，聯賽榜頭兩位以及邊三隊降班經已塵埃落定，唯一懸念係前四之爭，餘下兩個歐聯席位係由曼城、利物浦、阿仙奴邊兩隊奪得。英超競爭愈來愈激烈，列強軍備競賽在所難免，邊一隊喺轉會市場做到靚 deal，絕對影響球隊整季表現。好似今季咁，車路士 3,000 萬鎊簽入干堤，得干堤得英超；利物浦簽入文尼，增強球隊攻力，保持爭四機會；曼聯免費簽入伊巴謙莫域，支撐起成條鋒線。呢啲都係今季成功收購，本小利大，成效立竿見影，有助球隊更上一層樓。以下五位性價比高、成功轉會機會大嘅球員，係英超下季轉會窗會非搶不可嘅球員。

1. 雲迪克，修咸頓，估計身價 5,000 萬鎊

5,000 萬鎊買一個後衛，對英超列強嚟講，都係一個需要諗清諗楚嘅決定，但雲迪克應該係非買不可。因為雲迪克當打，26 歲，身高 193cm，適合英超打法，而且最煞食係長傳準繩，對球隊反守為攻極有幫助。近一兩季被譽為英超第一中堅，絕對名副其實。車路士雖然有雷斯，但雷斯今季成季紮住上陣，下季雙線作戰，受傷患困擾機會大；曼城今季買入史東斯，表現不似預期，而且哥迪奧拿喜歡識用波嘅球員，雲迪克啱曬要求；阿仙奴後防問題未根治，得梅斯達菲同哥斯尼屬頂級中堅，兩人一有傷病，防守能力明顯下降，有需要搵多一個替補球員；利物浦後防穩定性不足，成為球隊爭冠阻礙。雲迪克最後花落誰家，絕對影響下季英超爭霸。