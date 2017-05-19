利雲：英超下季 Best Buy

今季英超大局已定，聯賽榜頭兩位以及邊三隊降班經已塵埃落定，唯一懸念係前四之爭，餘下兩個歐聯席位係由曼城、利物浦、阿仙奴邊兩隊奪得。英超競爭愈來愈激烈，列強軍備競賽在所難免，邊一隊喺轉會市場做到靚 deal，絕對影響球隊整季表現。好似今季咁，車路士 3,000 萬鎊簽入干堤，得干堤得英超；利物浦簽入文尼，增強球隊攻力，保持爭四機會；曼聯免費簽入伊巴謙莫域，支撐起成條鋒線。呢啲都係今季成功收購，本小利大，成效立竿見影，有助球隊更上一層樓。以下五位性價比高、成功轉會機會大嘅球員，係英超下季轉會窗會非搶不可嘅球員。
1. 雲迪克，修咸頓，估計身價 5,000 萬鎊
5,000 萬鎊買一個後衛，對英超列強嚟講，都係一個需要諗清諗楚嘅決定，但雲迪克應該係非買不可。因為雲迪克當打，26 歲，身高 193cm，適合英超打法，而且最煞食係長傳準繩，對球隊反守為攻極有幫助。近一兩季被譽為英超第一中堅，絕對名副其實。車路士雖然有雷斯，但雷斯今季成季紮住上陣，下季雙線作戰，受傷患困擾機會大；曼城今季買入史東斯，表現不似預期，而且哥迪奧拿喜歡識用波嘅球員，雲迪克啱曬要求；阿仙奴後防問題未根治，得梅斯達菲同哥斯尼屬頂級中堅，兩人一有傷病，防守能力明顯下降，有需要搵多一個替補球員；利物浦後防穩定性不足，成為球隊爭冠阻礙。雲迪克最後花落誰家，絕對影響下季英超爭霸。
2. 基爾獲加，熱刺，估計身價 4,000 萬鎊
基爾獲加係近來被傳下季轉會嘅熱門球員，因為佢近期正選位置俾查比亞奪去。獲加助攻能力強，體能好，狀態好時可以自己打曬一條右路，實力不容置疑。曼城兩閘位老化，薩巴列達離隊在即、沙格拿高峰不再，自然希望得到獲加加盟；車路士右翼衛得摩西斯同艾斯比利古達可踢，缺乏足夠競爭。問題是，普捷天奴會願意放一位當打球員去競爭對手嗎？
3. 迪科爾，新特蘭，自由身
迪科爾雖然級數稍遜於伊巴謙莫域，但一樣老當益壯，愈老愈可愛，有力於英超中下游球隊擔任正選，或是擔任前六的後備前鋒。熱刺、愛華頓都缺少一個穩定表現嘅後備前鋒，如果能夠免簽迪科爾，或者可以收到奇效。
4. 耶耶托尼，曼城，自由身
34 歲嘅耶耶托尼季尾約滿，仲未收到曼城開出嘅新合約。無疑，耶耶已經步入球員生涯黃昏，未必可以踢足每一場波，但佢嘅卡士同經驗都屬頂級。筆者已經多次提過，熱刺球員經驗淺、缺乏精神領袖，導致關鍵時刻脫腳，係連續兩季爭標失敗嘅一個重要因素。耶耶雖然未必適合熱刺嘅快速壓迫踢法，但重要比賽或踢逆境波時，耶耶嘅經驗應該幫到球隊手。除咗熱刺，曼聯都可以考慮從同市宿敵手中簽下耶耶，因為球隊仲未搵到卡域克嘅替補，今夏如果無錢大手買下華拉提等當打中場 playmarker，免簽耶耶做短期替補都未嘗不可。
5. 沙高，利物浦，估計身價 3,000 萬鎊
如果唔係高普唔喜歡沙高，沙高絕對有能力成為利物浦後防嘅定海神針。沙高當打、身體質素極佳，絕對有成為一流中堅嘅潛力，只係足球智慧不高、紀律麻麻，令到球員發展受限。但今季下半季解凍，外借水晶宮表現有目共睹，協助球隊連勝車路士、阿仙奴，擺脫降班旋渦，功不可沒。表現證明沙高有力立足英超中上游球隊。只係利物浦標價 3,000 萬鎊，水晶宮未必有力支付，未知阿仙奴、曼城有無意欲接手，搏一搏，睇吓沙高解唔解決到後防多年嘅漏洞呢？