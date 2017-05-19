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假如北韓爆發難民潮，中國怎面對？

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美朝關係早前劍拔弩張，美方指要「先發制人」，北韓則揚言要「炸掉白宮」，雖然雙方還停留在「打嘴炮」階段，但一旦戰事爆發，北韓爆發難民潮的話，鄰近國家中國會怎樣處理？了解一下北韓邊境實況，沙盤推演，或能猜到個大概。

首先，若然北韓陷入戰爭，遭受轟炸，爆發如同敍利亞難民潮般的大型難民遷徙，難民多數不會徒步走過南韓投降。自 1950 年代韓戰結束後，南北韓之間，就存有名為「三八線」的非軍事區，分割朝鮮半島。「三八線」地區為現時世上戒備最為森嚴的邊界之一，走難者多為求生，應避開此求死之路。於是，要從陸路逃離北韓，合理地想，只剩中國一途。

現時，北韓人如要偷偷入境中國，必須經過圖們江或鴨綠江。雖然鴨綠江較深，但在冬天，兩江均能結冰，可讓人橫渡邊境。成功到抵中國的「脫北者」，多被中國視之為「經濟移民」，意即，中國不會為他們提供任何人身保障。中國當局明知「脫北者」回國會飽受皮肉之苦、遭到逼害，但還是不時將非法入境的北韓人遣返回國，目的無他，只不想鼓勵北韓人湧到中國。

冬日的鴨綠江。 圖片來源：wikicommons

然而，假設戰爭發生，成千上萬的飢民流民湧到中朝邊境，屆時情況又會怎樣變化？中國會承擔人道責任，如歐洲國家一樣，接收難民？還是加強邊境防範，任得難民自生自滅？網媒 Quartz 指出，要知道中國的應變，可觀察 09 年的經驗：

2009 年，3 萬名緬甸難民為逃過政府及反對軍的戰火，湧進中國雲南省，其中不少是能說普通話的華人。當時，中國選擇提供應急糧食、醫療及庇難所予緬甸難民，贏得國際社會掌聲。從中國處理緬甸難民危機的經驗中可預見，一旦有北韓難民潮，中國至少會有人道行動。不過，問題還未完全解決。

Johns Hopkins 外國政策研究所主任 Carla Park Freeman 指出，當美朝揭開戰幔，中國除了鞏固自身邊境戒備，亦有可能請示聯合國，進佔部分北韓領土，劃出戰爭緩衝區，暫時把難民安置其中，以免大量難民突然闖入中國境內。也有學者提相反意見，認為中國劃出緩衝區，支持大量難民的方法在物流上難以實現。

即使中國願意承擔難民危機，也有可能成為敍利亞戰爭後的土耳其。戰爭前，土耳其邊境相較開放；戰爭後，接收 3 百萬難民的土耳其馬上築起三米高牆，阻止更多難民入境。土耳其的做法無可厚非，因難民危機，兩年來土國已花費巨大，甚至要求外國幫助「埋單」。同樣情況落在中國，相信中國也會向美國南韓伸手，希望他們共擔成本。

除了中國外，北韓的鄰近國家也有對策。如日本正在擬訂對策，處理從海路進國境的北韓難民。至於俄羅斯，因她與北韓接壤的邊界較短，要駐兵防範亦相對容易。而朝鮮半島另一個政權，南韓，又有另一個政治與道德交纏的考慮：應否讓「北韓同胞」突破三八線進境？

世局紛亂，雖北韓難民危機還只是「危機」，但此危機一旦成真，就是考慮亞洲各國決策力之時。

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