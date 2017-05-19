唐明：罪人‧義人‧凡人

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「偽滿洲國」成立

2001 年以色列授予「國際義士」勳章給民國外交官何鳳山，感謝他在第二次世界大戰前夕向 4,000 名猶太人發出簽證，當時中國政府出席儀式，而阻止了中華民國政府派出代表，即使何鳳山身在維也納的時候是 1938 年。

何鳳山被譽為「中國的舒特拉」，然而與此同時，還有一位外交官也向 12,000 多名猶太人發出簽證，讓他們得以離開歐洲，死裡逃生。這段往事一直被刻意遺忘，至今也沒有獲得正視。而這位外交官後來在蘇聯戰俘營裡被關了 12 年，回國後又被勞改，因為他是漢奸。

此人名叫王替夫，因為通日俄德三語，在「偽滿洲國」成立之後就被招入政府，先是出使蘇聯，不久就派駐到柏林，但他並非公使，只是一個低級的「公使館理事官補」。1932 年的時候，納粹已經開始沒收猶太人財產，將他們驅逐出境，只要他們有目的地就可放行，但歐洲各國都不願意接收猶太人，不肯給他們簽證——省得他們湧入自己國家不走。最多猶太人想去的目的地是美國，但美國的政策很嚴，只收知識份子和專業人士，大約只是 1/5 的比例，其他人都原船遣返；英國也一樣，當猶太人去到巴勒斯坦的時候，也只根據每日簽證名額接收，只有中華民國政府保持打開大門，何鳳山即由 1938 年中開始給猶太人發簽證，讓他們得以前往上海。

同時在柏林還有一個對猶太人打開大門的領事館，便是滿洲國。

因為德日的聯盟關係，滿洲國在開戰後還得以繼續辦理簽證，根據王替夫的回憶錄，納粹德國限令猶太人出境時，除身上衣服外，只限帶衣、帽、鞋一套，每人現金 10 元。戰爭爆發之後，滿洲國即收到命令不得再給猶太人通行，當時沒有人知道為何政策有變，只見到送往集中營的人愈來愈多而已。但王替夫在公使呂宜文的授意下，依然秘密辦理簽證，直至連日本也怕擔當不起，將他調回東北為止。上火車之後，他還在簽發手上數十張有效簽證，直到火車開始慢慢向東駛去，再從車窗遞給站台上沿路等候的人群。

為甚麼這一段往事沒甚麼人提呢？除了王替夫任職「偽滿洲國」，坐實「漢奸」之名外，還有人說，他的所作所為並不是出於對猶太人的同情，純粹是在執行日本的「河豚計劃」而已。

在戰爭爆發之前，日本甚為親美，對猶太人的態度也絕不像歐洲那樣，尤其是日俄戰爭的時候，一個美國猶太銀行家曾給日本鉅額貸款。自從納粹排猶以來，日本就想將一部分猶太人吸引到自己的佔領區，尤其是滿洲國，一面引進資金、技術和人才，一面可以和美國交好，有關計劃居然打算吸納猶太移民的上限高達 60 萬。

當然，戰爭爆發後德日建立起軸心國，再加上美國的猶太人之中發出抗議，稱所有投靠日本（包括滿洲國）的猶太人等同賣國，於是這個聽起來散發著一股銅臭味的計劃，被丟到了歷史的垃圾堆裡。

但事實是，因為少數日本官員的投機功利，以及對於西方的無知和天真，反而變相挽救了為數眾多的猶太人，誰又能一口咬定，王替夫在給猶太人辦簽證的時候純粹是機械運作，從沒有激起過內心的一絲同情和仁義？

在那個兵荒馬亂的大時代裡，每一個小人物是多麼卑微，生逢亂世，他們想必也很徬徨，既不想作惡，也當不起英雄，甚至總有自身難保的恐懼。在種種扭曲的巧合之下，當他發現自己居然能做一點好事，他會不會覺得這一世也值了，即使在日後面對牢獄之災，發現自己也成了時代的犧牲品？

這些身不由己，無能為力的普通人，在近處看只是一連串的標籤：「偽滿洲國」、「漢奸」、「叛國」、「蘇聯間諜」；但站在遠處，才能看見他們也發出微茫的一丁點光，在歷史的河流上漂過，是如此唏噓的夢幻。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

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