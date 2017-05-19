陶傑：林鄭與王熙鳳合論

在香港，做一名女特首，如果沒看過紅樓夢，尤其不懂得王熙鳳，則未來五年命運會很悲慘。

王熙鳳就是賈府中的女特首。雖然輩份名不高，而且是女人，卻是實權派人物，掌管一座豪門的內務大權。

王熙鳳的領導才能，體現在其鞏固權勢的能力和心計，尤其能編織一個關係網，向上則表忠諂媚，向下則結黨營派。雖然是一個「夾心人」，但形成欺上瞞下、擺上弄下、安上擒下的龐大政治實力。

首先，王熙鳳也不是天生的女強人性格，其娘家早略有財勢。王熙鳳的祖父專管各國進貢朝賀的禮物，所有的洋船貨物，經粵、閩、淅等地經京，都先由王家檢察。「東海缺少白玉床，龍王請來金陵王」，王熙鳳的叔父王子騰做過候任內閣大學士，由於有相當來頭，即嫁入賈府，先有三分先天的威儀，地位相當顯赫。

這樣的背景，很容易自我膨脹，但王熙鳳很懂得顯隱張弛之道。她很會做人。

林鄭的家勢當然難比王熙鳳，而且其尊翁叫做「鄭阿毛」，不知何人披露這張底牌，這種廣東基層市民「七十二家房客」風格的姓名，在勢利的上海商人眼中屬於不入流，因此有理由相信，董建華絕對不會把林鄭放在眼內。

但林鄭的家世其次，其本人卻因「港英」即英國西方文明勢力二十年政務官背景加持，幕後勢力除了接管曾蔭權班底，還有唐英年集團相輔。加上梁振英卲善波小集團和親中愛國者所痛恨的香港大學殖民學府的教育背景，因此林鄭月娥手上不是沒有本錢，問題只是會不會一入門，即被「張董梁」這個中國男權疊羅漢的權力大陣震懾，導致信心不足，主動將本錢敗光。

「月娥」這個名字雖然像清末民初的廣東丫鬟，但曾蔭權說過林鄭「好打得」。如何由晴雯、平兒、襲人這一級女性平步青雲？中國人社會，尤其在共產黨的架構，雖最講本份，種姓（Caste）和階級（ Class）的分隔森嚴，但林鄭除了將自己「王熙鳳化」之外，別無生存空間，尤其當梁振英以「一帶一路」作盾牌以保其「UGL 案」、以「大灣區」作虎皮鞏固權力，一通下馬威。

王熙鳳就是紅樓夢裡最「打得」的女管家。林鄭有沒有生存機會？無疑令看熱鬧的人對「七一」之後的香港，充滿期待。