5月22日
美劇愈紅，編劇愈窮？
當 Netflix 遇上康城：怎樣才算電影？
陶傑：女強人是這樣出場的
世界公正，便不要賄賂？
職場變色龍：為何工作令我們判若二人
留鬚比較型？
小花園
鄭立：所謂企業式運作就是面對現實
江皓昕：「訪‧嚇」—— 一滴、兩滴、三滴，你被催眠了
救世軍：孩子自立，就是媽媽最好的禮物

世界公正，便不要賄賂？

A+A-
圖片來源：路透社

早前悉尼大學發生一宗賄選風波，一名中國國際生參選學生會委員會成員，卻因被揭發曾在微信群組中「發紅包」（可換取金錢），懷疑涉及賄賂行為，一度遭取消參選資格，其後才上訴成功，可繼續參選。有人說，金額太少，不算賄賂；或發紅包是「中國文化」；又或就算是賄賂，又有何大不了？

貪污是以權謀私，賄賂是以不正當手法，以利益換取對方為自己提供利益，從而引致其他人的利益受損。有權力的地方就有貪污，有公正的規則就有賄賂。古今社會大多明文禁止貪污賄賂，皆因有違公平，損害社會利益。

許多學者從宏觀經濟和社會環境，來解釋賄賂行為。近年來，研究者留意更多賄賂行為的個人性格特質。賄賂有損公正，相信世界公正的人，會否較低傾向接受或進行賄賂？2015 年「社會心理學亞洲期刊」發表的一項研究表示：Yes.

美國心理學家 Melvin Lerner 在 70 年代末提出「公正世界理論」，有些人假設世界是公平公正的，「善有善報，惡有惡報」，因此每個人的遭遇都是應得，甚至會出現責怪受害人的現象。較早前的研究顯示，相信公正世界的人，同時傾向擁有較強的社會責任感，及較願意幫助他人。相信公正世界的人，也比較守法。

研究的第一部分，受訪者先要回答 7 項有關對公正世界的看法，包括「我通常受到公正對待」，「總體上，發生在我生活上的事件是公正的」等相似描述，其後再驗證不同說法的「內在一致性」（internal consistency），確保不同描述都大致能反映受訪者相同的想法。受訪者其後再要閱覽一則虛構情景，情景假設銷售員需與其他兩間公司競爭一個國際大客的合約，以賺取高額回報。受訪者需回答，有多大程度他們會進行賄賂，以及行賄又有多大可能會受到懲罰。研究員也量度了社會對賄賂的期望、性別、教育、收入，在研究中作為控制變量，排除其影響。

研究的第二部分採用類似的設計，情景則變作是作為某公司競標主管，以量度受訪者的受賄賂傾向。這兩部分均顯示，相信公正世界與賄賂意欲具相關性。不過研究員為了探討當中的因果關係，研究員在研究的第三部分，要求受訪者回想最近一件發生他人身上的公正（或不公正）的事情，再檢視他們的賄賂傾向。

結果顯示，相信公正世界的人，一方面部分直接導致減低賄賂傾向，另外也存在中介效應（Mediation），即相信公正世界的人，因更察覺相關懲罰而減低賄賂傾向。說到底，正義觀與嚴刑峻法，是遏止賄賂和貪污的兩重利器，雖然罪行永不能禁絕。

相關新聞

普京的雙重西方政策

中國致富模式：房地產與金融

遊說是否貪腐？

杜林普的利益衝突危機

原人：旅行待救錄 外地搶劫遇黑警

廢鈔 200 億張，印度如何處理？

莫迪鐵腕廢紙鈔，打的不只是黑金，而是印度的未來

陶傑：為何中國地產泡沫經濟是絕症？

本月熱門

喵星人與汪星人血訴：兇手就是你這奴才！

全靠「專注」，SONY 王者歸來

如何能快速掌握一門外語？

唐明：妄人‧聖人‧小人


昨日要聞
  1. 星期六日的假期從何而來？
  2. 成功培育血細胞　有望告別捐血
  3. 陶傑：林鄭與王熙鳳合論
  4. 假如北韓爆發難民潮，中國怎面對？
  5. 禁攜手提電腦上機，反增危險？
  6. 可以肥得健康？別再自欺欺人了
  7. 艱難人生
  8. 唐明：罪人‧義人‧凡人
  9. 紅眼：「反轉」——四缺一的揭尾故
  10. 利雲：英超下季 Best Buy
星級話題
美國大選|機械人|足球|子女|AI|戰爭|桌遊|敍利亞|里約奧運|App|反恐|金融|睡眠|環保|第二次世界大戰|大選|學生|奧巴馬|疾病|攝影|飲食|希拉莉|污染|智能手機|商業|失業|基因|創業|研究|電影|美劇|網絡|糧食|美國總統|健康飲食|社交|google|伊斯蘭|情緒|NASA|教育|納粹|人際關係|樓市|大腦|Facebook|消費|丹麥|難民|科技|非洲|人工智能|生物學|西班牙|公投|社交媒體|曾俊華|杜林普|愛情|board game|總統|倫敦|香港|生活|品牌|眼疾|小說|學習|電腦|自由|遊戲|心理學|建築|食物||特首選舉|投資|設計|出版|溝通|歐盟|空氣污染|台灣|特首|Netflix|城市|女性|潮流|語言|經濟|歷史|企業管理|北韓|希特拉|毛澤東|瑞典|動物|全球暖化|恐怖分子|插畫|哲學|醫療|大數據|記憶|時裝|閱讀|恐怖主義|全球化|工作|宗教|親子|恐襲|生態|氣候變化|日劇|企業|特朗普|考古|逃稅|單身|民主|挪威|性愛|ISIS|衣著|英語|奧運|傳媒|音樂|英超|年輕人|兩性|藝術|家長|房屋||旅遊|太空|林鄭月娥|意大利|貧富懸殊|共和黨|脫歐|運動|文學|移民|梁振英|Brexit|廣告|澳洲