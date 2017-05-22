世界公正，便不要賄賂？

早前悉尼大學發生一宗賄選風波，一名中國國際生參選學生會委員會成員，卻因被揭發曾在微信群組中「發紅包」（可換取金錢），懷疑涉及賄賂行為，一度遭取消參選資格，其後才上訴成功，可繼續參選。有人說，金額太少，不算賄賂；或發紅包是「中國文化」；又或就算是賄賂，又有何大不了？

貪污是以權謀私，賄賂是以不正當手法，以利益換取對方為自己提供利益，從而引致其他人的利益受損。有權力的地方就有貪污，有公正的規則就有賄賂。古今社會大多明文禁止貪污賄賂，皆因有違公平，損害社會利益。

許多學者從宏觀經濟和社會環境，來解釋賄賂行為。近年來，研究者留意更多賄賂行為的個人性格特質。賄賂有損公正，相信世界公正的人，會否較低傾向接受或進行賄賂？2015 年「社會心理學亞洲期刊」發表的一項研究表示：Yes.

美國心理學家 Melvin Lerner 在 70 年代末提出「公正世界理論」，有些人假設世界是公平公正的，「善有善報，惡有惡報」，因此每個人的遭遇都是應得，甚至會出現責怪受害人的現象。較早前的研究顯示，相信公正世界的人，同時傾向擁有較強的社會責任感，及較願意幫助他人。相信公正世界的人，也比較守法。

研究的第一部分，受訪者先要回答 7 項有關對公正世界的看法，包括「我通常受到公正對待」，「總體上，發生在我生活上的事件是公正的」等相似描述，其後再驗證不同說法的「內在一致性」（internal consistency），確保不同描述都大致能反映受訪者相同的想法。受訪者其後再要閱覽一則虛構情景，情景假設銷售員需與其他兩間公司競爭一個國際大客的合約，以賺取高額回報。受訪者需回答，有多大程度他們會進行賄賂，以及行賄又有多大可能會受到懲罰。研究員也量度了社會對賄賂的期望、性別、教育、收入，在研究中作為控制變量，排除其影響。

研究的第二部分採用類似的設計，情景則變作是作為某公司競標主管，以量度受訪者的受賄賂傾向。這兩部分均顯示，相信公正世界與賄賂意欲具相關性。不過研究員為了探討當中的因果關係，研究員在研究的第三部分，要求受訪者回想最近一件發生他人身上的公正（或不公正）的事情，再檢視他們的賄賂傾向。

結果顯示，相信公正世界的人，一方面部分直接導致減低賄賂傾向，另外也存在中介效應（Mediation），即相信公正世界的人，因更察覺相關懲罰而減低賄賂傾向。說到底，正義觀與嚴刑峻法，是遏止賄賂和貪污的兩重利器，雖然罪行永不能禁絕。