5月22日
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鄭立：所謂企業式運作就是面對現實

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我有一個認識很久，也比我創業久的朋友。在我剛剛創業時，我領悟了一些東西，便問他：其實我以前做一些活動或組織的東西，雖然沒有錢財經手，但原來跟創業很相似。這也能算是創業嗎？我的朋友說，是。創業並不單純是指開公司，你去成立一個團隊，搞一個活動，或者是建立一個國家，也是創業。

就像出師表裡諸葛亮說，先帝創業未半，而中道崩殂。裡面的那位先帝就是劉備，他沒有開甚麼股份有限公司，也沒有去 Kickstarter 募資打曹操，而建立了蜀帝國，這樣的行為也叫作創業。所以，所謂創業所創的事業，定義其實是很廣闊的，實現你任何的志業，哪怕是興趣或者是吞吐天下之志，也是創業。有志氣的人，總會創業，只是他的形式不限於一定是法律所承認的「商業」。

可是這裡也表示了，我們經常做一些實際上創業的事情，但自己未必意識到這就是創業，就像當初我問的問題一樣，我做了創業的事情，卻沒有認為自己在創業。

你可能覺得，這沒甚麼大不了吧？很多在做非牟利組織、興趣班、球隊，或者社運團體的人，他們實際上都是創業，典型的創業而不知道自己在創業的人，對於裡面的人員全部都是不付錢的義工時，就更常見。這些組織的人都不用薪水，也常常沒有錢在流通，例如多數是義工。

這其實有一個很壞的副作用，就是會誤判成本。義工有甚麼不好？義工這種東西是免費的，免費不等於「沒成本」，但很多人習慣用錢衡量成本時，就會一廂情願覺得免費的義工是沒成本的。

結果，就很容易便叫義工做一些沒有意義，沒有成果的行為，或者向其發出一些輕率的指令，最終令事情走向沒效率和失敗。但是指揮的人根本不知道這件事沒效益，因為他感受不到成本，成本都是聽他們指揮的義工付出的，但義工自己承擔所有成本後，會覺得不妥，又不說出來。因為沒效率沒成果的行為，他們自己會感受得到，最終形成疲勞和壓力，輕則失去動力而退隱，重則產生爭執，最終導致了組織瓦解。看似沒有成本的行為，其實是以組織的壽命去付出。

不是沒有成本，而是成本沒被計算清楚，而也沒有想清楚義工也是出資者，雖然無償，但成本是存在的。但是，當你是做生意要用同樣的人，做同樣的事情時，這些成本就全部可見可計算了。而任何管理和組織的問題，都很容易就會浮現，而你的事情有沒有效益，是成功還是失敗，也能從你公司的營收和盈虧反映出來。這些結果雖然很殘酷，但卻絕對是現實，而不帶有任何幻想，這種嚴苛的試煉，會使你必須從制度上變得更有效率並謹慎地作出決策，而不是浪擲人力物力。

因此，認真地用企業方式去管理的組織，比較有效益，也比較理性，因為它是經現實試煉出來，由指揮官認知大部分成本的組織。而沒有企業化管理，義工性質太厚的組織，則會經常出現浪費的情況，因為指揮官感受不到自己錯誤決策所消耗的成本。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
鄭立 業問之老細問咩事

鄭立，Cheng Lap，香港人。從不被寄望的職校生到取得香港中文大學比較史學碩士，曾任教職，後轉行創辦公司並開發電腦遊戲「民國無雙」。長於議題思辨、邏輯推演，評析經濟與政治局勢。現於香港「明報」，台灣 udn 「鳴人堂」專欄，以及 PTT 論壇發表文章。著有「有沒有 XXX 的八卦」。作者臉書：Cheng Lap。

https://www.facebook.com/leglory1988

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