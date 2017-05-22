江皓昕：「訪‧嚇」—— 一滴、兩滴、三滴，你被催眠了

近期芸芸外語片中，「訪‧嚇」是一部奇葩。奇在它是美國著名喜劇演員 Jordan Peele 首部自編自導電影；奇在它僅以 400 多萬美元的成本，鋸了兩億幾票房回來；奇在國外影評對電影讚不絕口，說它是一部出色的商業片之外，充份暴露出在奧巴馬當了兩屆總統後，現代美國社會中仍然存在甚至加劇了的後種族主義。網絡上也有不少評論，說如果你在美國本土觀看此片，特別是在黑人區，跟滿堂的美籍黑人一起觀看，你會為他們的笑聲和鼓掌聲驚訝。這部電影打進了他們每一個的心坎裡。

我不是黑人，也不住美國，無論讀多少篇影後分析，對電影中的種族議題，老實說還是有點隔岸觀火的感覺，不能完全充分理解。我想情況有點像香港當年的「低俗喜劇」，一部充滿民粹的港產電影，對於那些貼地又壞品味的笑點，主流香港觀眾固然懂笑（也許是一邊皺眉一邊笑），然而深圳河以北的國內觀眾，無論有多少是居港多年的港漂，還是不會能夠百份百理解和認同。幸好「訪‧嚇」是一部驚慄類型片，儘管不是絕頂級精采，還是值得一看的「當堂嚇一跳，然後得啖笑」式娛樂片，在看不懂的深層矛盾意義之外，如我等沒頭沒腦的觀眾們，至少還能嚇一個晚上，跌一地的爆谷。

這是一個典型「跟女友回家見家長」故事的驚慄變奏版。香港青年害怕外母盧宛茵不讓你吃雞脾，美國黑人青年也擔心外父外母不知道自己是黑人，跟他們這麼一個純種白人家庭有矛盾。白人家庭一開始的態度非常歡迎，賓至如歸，那些外父叔叔嬸嬸看見主角還會說：「我投了兩次給奧巴馬」「我喜歡打哥爾夫球的老虎活士」等，煞有介事得誇張。主角卻漸漸發現這個貴族莊園的怪異，先是兩名在那裡打工的黑人工人，他倆在夜間的怪行，出奇不意地嚇他一跳。又在這個環境裡的每一個人類，彷彿都不是正常人，跟你說話時焦點放在遠處，臉部僵硬如機械人。在純白人環境裡，好不容易碰見了另一個黑人，那位同志的言行極怪，主角伸出拳頭相碰，同志卻會如白人的握手……直到這裡，電影的氣氛鋪陳做得尚算出色，觀眾站在主角視點，看見四周圍怪形怪相的人，彷彿跳進了大衛連的迷離世界，美國中產郊區的詭異和可怕。特別喜歡每每來到嚇人的驚慄位，影片會突然彈出一兩個黑色幽默笑點。例如當主角打給老友訴苦，告訴他身邊白人都奇奇怪怪的時候，老友提點他可能踏進了白人圈養黑人當性奴的恐怖農場：「Sh*t！You are in a Eyes Wide Shut situation！」

最 cliché 卻又拍得最出色的地方，是作為心理諮詢師的外母施展催眠時，那種疑幻疑真，腳底沉進了地板的畫面設計。說實在這種完全虛構的催眠技巧，跟石修的一滴兩滴不遑多讓，都是建立在零心理學基礎上，彷彿拿著茶杯的一個諮詢師就能發成超夢夢，控制全世界。然而看這一類不用腦的驚慄片，誰又要認真呢？主角在莊園裡跑來跑去，追逐打傷，生命受到威脅，臉上果真流了一兩滴血，這已經足夠刺激，千萬不要太介意箇中的邏輯和合理性。畢竟，「訪‧嚇」絕不是一部佳作，也不算是一部好電影，卻是一部操作得宜，一看無妨，讓你嘻嘻哈哈會驚又會笑，開心過了一個晚上的類型片。除此之外，網絡上再多的過度詮釋，說甚麼主角從沙發裡掘出棉花是在說黑人奴隸的採棉花歷史，抑或導演一方面說種族主義，卻打著紅旗反紅旗地妖魔化白人云云——我認為，一部電影的隱喻和文化符號若然拍至如此，已算是入門級的低手行為，就好像小學生的加減乘除功課，你去討論他的字跡到底顯露出甚麼書法風格，再多的分析也會是徒勞無功。如果是這樣，倒不如安安靜靜，純粹當是看一部娛樂片算了。