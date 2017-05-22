5月22日
美劇愈紅，編劇愈窮？
當 Netflix 遇上康城：怎樣才算電影？
陶傑：女強人是這樣出場的
世界公正，便不要賄賂？
職場變色龍：為何工作令我們判若二人
留鬚比較型？
小花園
鄭立：所謂企業式運作就是面對現實
江皓昕：「訪‧嚇」—— 一滴、兩滴、三滴，你被催眠了
救世軍：孩子自立，就是媽媽最好的禮物

江皓昕：「訪‧嚇」—— 一滴、兩滴、三滴，你被催眠了

A+A-
電影「訪‧嚇」劇照

近期芸芸外語片中，「訪‧嚇」是一部奇葩。奇在它是美國著名喜劇演員 Jordan Peele 首部自編自導電影；奇在它僅以 400 多萬美元的成本，鋸了兩億幾票房回來；奇在國外影評對電影讚不絕口，說它是一部出色的商業片之外，充份暴露出在奧巴馬當了兩屆總統後，現代美國社會中仍然存在甚至加劇了的後種族主義。網絡上也有不少評論，說如果你在美國本土觀看此片，特別是在黑人區，跟滿堂的美籍黑人一起觀看，你會為他們的笑聲和鼓掌聲驚訝。這部電影打進了他們每一個的心坎裡。

我不是黑人，也不住美國，無論讀多少篇影後分析，對電影中的種族議題，老實說還是有點隔岸觀火的感覺，不能完全充分理解。我想情況有點像香港當年的「低俗喜劇」，一部充滿民粹的港產電影，對於那些貼地又壞品味的笑點，主流香港觀眾固然懂笑（也許是一邊皺眉一邊笑），然而深圳河以北的國內觀眾，無論有多少是居港多年的港漂，還是不會能夠百份百理解和認同。幸好「訪‧嚇」是一部驚慄類型片，儘管不是絕頂級精采，還是值得一看的「當堂嚇一跳，然後得啖笑」式娛樂片，在看不懂的深層矛盾意義之外，如我等沒頭沒腦的觀眾們，至少還能嚇一個晚上，跌一地的爆谷。

電影「訪‧嚇」劇照

這是一個典型「跟女友回家見家長」故事的驚慄變奏版。香港青年害怕外母盧宛茵不讓你吃雞脾，美國黑人青年也擔心外父外母不知道自己是黑人，跟他們這麼一個純種白人家庭有矛盾。白人家庭一開始的態度非常歡迎，賓至如歸，那些外父叔叔嬸嬸看見主角還會說：「我投了兩次給奧巴馬」「我喜歡打哥爾夫球的老虎活士」等，煞有介事得誇張。主角卻漸漸發現這個貴族莊園的怪異，先是兩名在那裡打工的黑人工人，他倆在夜間的怪行，出奇不意地嚇他一跳。又在這個環境裡的每一個人類，彷彿都不是正常人，跟你說話時焦點放在遠處，臉部僵硬如機械人。在純白人環境裡，好不容易碰見了另一個黑人，那位同志的言行極怪，主角伸出拳頭相碰，同志卻會如白人的握手……直到這裡，電影的氣氛鋪陳做得尚算出色，觀眾站在主角視點，看見四周圍怪形怪相的人，彷彿跳進了大衛連的迷離世界，美國中產郊區的詭異和可怕。特別喜歡每每來到嚇人的驚慄位，影片會突然彈出一兩個黑色幽默笑點。例如當主角打給老友訴苦，告訴他身邊白人都奇奇怪怪的時候，老友提點他可能踏進了白人圈養黑人當性奴的恐怖農場：「Sh*t！You are in a Eyes Wide Shut situation！」

最 cliché 卻又拍得最出色的地方，是作為心理諮詢師的外母施展催眠時，那種疑幻疑真，腳底沉進了地板的畫面設計。說實在這種完全虛構的催眠技巧，跟石修的一滴兩滴不遑多讓，都是建立在零心理學基礎上，彷彿拿著茶杯的一個諮詢師就能發成超夢夢，控制全世界。然而看這一類不用腦的驚慄片，誰又要認真呢？主角在莊園裡跑來跑去，追逐打傷，生命受到威脅，臉上果真流了一兩滴血，這已經足夠刺激，千萬不要太介意箇中的邏輯和合理性。畢竟，「訪‧嚇」絕不是一部佳作，也不算是一部好電影，卻是一部操作得宜，一看無妨，讓你嘻嘻哈哈會驚又會笑，開心過了一個晚上的類型片。除此之外，網絡上再多的過度詮釋，說甚麼主角從沙發裡掘出棉花是在說黑人奴隸的採棉花歷史，抑或導演一方面說種族主義，卻打著紅旗反紅旗地妖魔化白人云云——我認為，一部電影的隱喻和文化符號若然拍至如此，已算是入門級的低手行為，就好像小學生的加減乘除功課，你去討論他的字跡到底顯露出甚麼書法風格，再多的分析也會是徒勞無功。如果是這樣，倒不如安安靜靜，純粹當是看一部娛樂片算了。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
江皓昕 煲戲要在晚餐後

江皓昕，編劇，白羊座。

相關新聞

當 Netflix 遇上康城：怎樣才算電影？

方俊傑：「神劍亞瑟王」——溝埋做瀨尿牛丸呀

方俊傑：「天賦的禮物」——孩子的路由誰決定？

唐明：老兵不死，但他們的遺產在凋零

方俊傑：「時代偽證者」——感性與理性的對決

紅眼：四個人的樂團，兩個人的故事

方俊傑：「伊朗式遷居」—— 伊朗式道德矛盾

江皓昕：「拆彈專家」——紅隧大爆炸，西隧最開心

本月熱門

喵星人與汪星人血訴：兇手就是你這奴才！

全靠「專注」，SONY 王者歸來

如何能快速掌握一門外語？

唐明：妄人‧聖人‧小人


昨日要聞
  1. 星期六日的假期從何而來？
  2. 成功培育血細胞　有望告別捐血
  3. 陶傑：林鄭與王熙鳳合論
  4. 假如北韓爆發難民潮，中國怎面對？
  5. 禁攜手提電腦上機，反增危險？
  6. 可以肥得健康？別再自欺欺人了
  7. 艱難人生
  8. 唐明：罪人‧義人‧凡人
  9. 紅眼：「反轉」——四缺一的揭尾故
  10. 利雲：英超下季 Best Buy
星級話題
睡眠|品牌|生物學|電影|音樂|商業|非洲|奧巴馬|歐盟|App|貧富懸殊|希拉莉|移民|小說|NASA|閱讀|反恐|時裝|美國總統|人際關係|失業|愛情|語言|香港|特首選舉|公投|戰爭|基因|太空|恐襲|單身|性愛|網絡|恐怖主義|美國大選|大選|社交媒體|毛澤東|城市|敍利亞|記憶|民主|挪威|創業|兩性|Netflix|北韓|攝影||糧食|樓市|醫療|衣著|桌遊|眼疾|瑞典|恐怖分子|英語|研究|投資|心理學|梁振英|學習|疾病|企業|工作|年輕人|科技|西班牙|宗教|污染|金融|ISIS|建築|考古|里約奧運|Facebook|企業管理|傳媒|大數據|飲食|智能手機|環保|設計|倫敦|哲學|大腦|難民|人工智能|第二次世界大戰|家長|美劇|機械人|林鄭月娥|足球||運動|歷史|奧運|英超|房屋|廣告|女性|曾俊華|意大利|共和黨|社交|插畫|自由|電腦|情緒|脫歐|教育|Brexit|空氣污染|動物|親子|出版|遊戲|學生|生態|消費|生活|藝術|食物|希特拉|全球暖化|特首|總統|文學|伊斯蘭|逃稅|日劇|board game|潮流|健康飲食|特朗普|丹麥|經濟|氣候變化|全球化|杜林普|台灣|澳洲|AI|子女|溝通|納粹|google|旅遊