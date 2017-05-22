蓄鬍的男人比較有魅力？不少研究顯示：很有可能。

鬍鬚一如其他生理特徵，飽含社會訊息，但對異性是否具吸引力？澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）去年一項實驗的結論相信是鬍鬚男的福音。研究團隊向 8,520 名女性展示同一批男人的不同照片，由無鬚到各種濃淡蓄鬍度，例如 5 日量、10 日量到 1 個月的鬍鬚量。女士分為 3 組，第一組評價整體魅力，第二組按一夜情的吸引度評分，第三組則以穩定關係為前提，判斷哪些男性最適合成為長期伴侶。

目的不同，評分也會各異。調查發現，普遍女性認為最性感的男人具有 10 日量厚鬍渣，太濃密或無鬚則最低分；最適合一夜情的則是蓄鬍 5 日量者，之後是稍多鬍鬚的男人；若要長期相處，則是愈多鬍鬚愈受歡迎。另外，不止女性，連同性戀男士亦喜愛鬍鬚男，甚至偏好更加強烈。

為何成家立室要看男人鬍鬚多寡？根據昆士蘭大學人類行為生態學專家 Barnaby Dixson 推論，落腮鬍男人看上去年紀較大，更具男子氣概，予人「慷慨、真誠、勤勉和自信」的印象，同時象徵攻擊性和強勢地位，對於爭奪資源、養家活兒較有優勢。

或者有見及此，愈來愈多男人留鬚，甚至植鬍。據國際毛髮修復外科協會（International Society of Hair Restoration Surgery）統計，植鬍男性人數近年持續增多，2014 年就有約 14,000 人，其中約 3,000 人來自美國，亞洲地區則佔 4,200 人。

留鬚也受其他因素影響。Barnaby Dixson 引述一項研究表示，蓄鬍在低收入地區更普遍。由於資源缺乏，爭奪異性相對激烈，特別需要男子氣概；而當競爭減少，男性毋須展示強勢地位，臉上自然相對少毛。另外，蓄鬍作為一種時尚打扮，也會隨潮流改變褪流行。

當然，鬍鬚會代表男人味，只是文化觀念使然。當男子氣概的定義隨社會改變，鬍鬚的象徵意義也會有所不同。因此蓄鬍不一定能裨益家庭，也未必有助發生一夜情。鬍鬚魅力說的質疑者亦不妨參看明星蓄鬍前後比較圖，自行判斷。