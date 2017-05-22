救世軍：孩子自立，就是媽媽最好的禮物

不少「廿四孝」媽媽為了讓孩子專注讀書，習慣將家裡大小事一力承擔，反而令孩子變得依賴，自己卻疲憊不堪。

小六的志恆就是一例：功課疑難，找媽媽；家庭衝突，找媽媽；起居生活，找媽媽。他何時才能變得獨立？甚至可以分擔家務？志恆的父母都要工作，親子時間不多。從前，媽媽工作時經常收到兒子來電，請她協調父子衝突，或投訴姐姐不願指導功課。放工後，她更擔任兒子的「功課導師」，另兼顧家務，忙個不停。但志恆只管讀書，欠缺為家庭付出的意識。

轉變的契機，始於志恆參加救世軍喜樂家庭綜合服務中心的「小當家」計劃。他定期與其他孩子合作烹飪，在社工的引導下，由買材料、煮食，至清理廚房，都有條不紊地完成，從中體會到玩樂和執拾是不可分割的。

久而久之，志恆閒時在家也會主動洗碗、掃地，更深切體會到媽媽的辛勞。「第一次洗碗就覺得……原來真的挺累，要長時間弓著背。」他因為諒解，所以付出，甚至進而請媽媽教他洗衣服。「沒想到兒子有這麼大的改變！」媽媽說，最欣慰是他感染了姐姐也一同幫忙，大大減輕了父母的照顧壓力。