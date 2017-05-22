5月22日
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救世軍：孩子自立，就是媽媽最好的禮物

救世軍：孩子自立，就是媽媽最好的禮物

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體諒到媽媽的辛勞，志恆現在會主動協助做家務，為家庭付出。

不少「廿四孝」媽媽為了讓孩子專注讀書，習慣將家裡大小事一力承擔，反而令孩子變得依賴，自己卻疲憊不堪。

小六的志恆就是一例：功課疑難，找媽媽；家庭衝突，找媽媽；起居生活，找媽媽。他何時才能變得獨立？甚至可以分擔家務？志恆的父母都要工作，親子時間不多。從前，媽媽工作時經常收到兒子來電，請她協調父子衝突，或投訴姐姐不願指導功課。放工後，她更擔任兒子的「功課導師」，另兼顧家務，忙個不停。但志恆只管讀書，欠缺為家庭付出的意識。

轉變的契機，始於志恆參加救世軍喜樂家庭綜合服務中心的「小當家」計劃。他定期與其他孩子合作烹飪，在社工的引導下，由買材料、煮食，至清理廚房，都有條不紊地完成，從中體會到玩樂和執拾是不可分割的。

久而久之，志恆閒時在家也會主動洗碗、掃地，更深切體會到媽媽的辛勞。「第一次洗碗就覺得……原來真的挺累，要長時間弓著背。」他因為諒解，所以付出，甚至進而請媽媽教他洗衣服。「沒想到兒子有這麼大的改變！」媽媽說，最欣慰是他感染了姐姐也一同幫忙，大大減輕了父母的照顧壓力。

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志恆在烹飪活動中學會與人分工合作。
救世軍喜樂家庭綜合服務中心定期為獨居和殘疾長者舉辦生日派對，由「小當家」親自準備愛心食物。
救世軍喜樂家庭綜合服務中心定期為獨居和殘疾長者舉辦生日派對，由「小當家」親自準備愛心食物。

救世軍希望透過烹飪活動，提升孩子的自理能力和責任感。7 至 12 歲的參加者須合作買食材、烹調，並分享食物。除了學習基本的烹飪技巧，他們亦學習分擔家務，並透過分享食物關懷社區人士。

救世軍喜樂家庭綜合服務中心就定期為獨居和殘疾長者舉辦生日派對，由「小當家」計劃的參加者親自準備。孩子會家訪生日主角，先了解長者的飲食習慣，再設計餐單。生日會上，他們為「老友記」唱生日歌，並遞上愛心餸菜，將關懷一併送上。「老吾老，以及人之老」，教育孩子關懷別人，就由教育他關心媽媽開始吧。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

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