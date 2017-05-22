當 Netflix 遇上康城：怎樣才算電影？

康城影展廣泛被認為是最具影響力的國際影展，法國是著名的電影天堂，政府對於藝術事務挺力贊助。Netflix 則是全球最大的影片供應商，由自家劇集到最近的自家電影，不斷帶給觀眾驚喜。當 Netflix 遇上康城，卻無可避免要發生衝突。

今年康城影展，讓 Netflix 的兩部自家電影入圍，包括 Noah Baumbach 執導的 The Meyerowitz Stories 及奉俊昊的「玉子」（Okja）。因兩部電影在康城首映後便馬上在 Netflix 平台上播放，跳過傳統發行次序。最初有傳大會打算將兩部電影逐出參賽名單，因委員會不滿網上串流破壞電影圈生態，及戲院商會紛紛向康城施壓。最終大會澄清並無此事，但重申影展是要推動觀眾到實體影院觀賞電影，因此在來年起，大會要求參展作品必須於法國院線上映，才符合申請資格。

在法國，有所謂「文化例外」（cultural exception），法例規定在法國發售的電影影碟、播放的電視劇集與影片串流收入，必須貢獻數個百分比來支持本土和外國電影發展。法例也規定院線上畫與串流啟播日期須相隔 36 個月。法國的媒體年表下，隨選視訊（video on demand）須較院線上映延遲 4 個月，電視廣播則為 22 個月，最後才是 36 個月的網絡串流。意味着 Netflix 跳過在院線上映的做法，將沒有機會在電影院裡放映參展電影。 Netflix 的串流平台，本身在法國亦勢必水土不服。