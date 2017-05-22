陶傑：女強人是這樣出場的

5月22日
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圖片來源：路透社

香港出現女特首，紅樓夢裡的王熙鳳，是中國女人欲做女特首的行政教科書。

王熙鳳出場，透過黛玉一雙眼睛觀敘。人沒有到，笑聲先至，歡迎新來的黛玉，顯示此角非凡的威儀。

王熙鳳現身之後，曹雪芹迅速筆鋒一轉：「王熙鳳讀道：天下真有這樣標緻人兒，我今日才算看見了。況且這通身氣派，竟不像老祖宗的外孫女兒，竟是嫡生孫女兒似的。」

賈母只是林黛玉的外婆。王熙鳳開場第一句對白，一箭雙鵰：曹雪芹既透過王熙鳳來反讚黛玉的美貌和氣質——王熙鳳是刻薄之人，對他人豈會有半句好話，但黛玉的風采氣質，卻連王熙鳳也忍不住稱，讓讀者想像，黛玉是何等冰雪脫俗之人。

第二是連帶寫出王熙鳳的性格：這番話暗中討得賈母和賈母的媳婦王夫人的歡心，表面是誇獎黛玉，實際上讚揚賈母的優秀基因。這一番擦鞋話，說得高雅，絕不肉麻，很符合熙鳳的性格身份。

中國奴才要懂得擦鞋托大腳，但可惜此中的高等藝術，早已失傳。香港是一個金錢利潤之地，經紀充斥，擦鞋仔輩出，但似乎中環精英和親中愛國，平時說話表態，遠遠沒有王熙鳳這樣的水準。

林鄭做特首之日，就是「嫁」入中國政治豪門之時，潛隱進退、文武張弛之道，讀番書和香港大學者，又能參得幾分中國政治「文化」的精髓？

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