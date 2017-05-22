5月22日
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美劇愈紅，編劇愈窮？

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Throne on Thrones。　圖片來源：路透社

美劇不久前仍然被嘲不入流，直至近年進入黃金時代，「絕命毒師」、「紙牌屋」、「權力遊戲」等劇集接連風靡全球，與此同時，編劇待遇卻每況愈下，日前更因工會意圖縮短合約年份而幾乎釀成罷工。何解美劇之大幸是編劇之不幸？商業評論員 John Gapper 在金融時報撰文分析箇中弔詭。

美劇界近年出現了一批「劇集製作人」（showrunner），身兼編劇與監製，比起以往編劇被視外判僱員，新身份更能主導劇集走向，「紙牌屋」、「權力遊戲」等大熱劇集便是據此模式製作。John Gapper 指出，不少編劇的影響力確實因而得以擴大，諸如 Shonda Rhimes（「醜聞」及「醫人當自強」）、Carlton Cuse（「迷」）、Dan Weiss 和 David Benioff（「權力遊戲」）等人享受到比前人更大的權力，然而經濟壓力卻是日益沉重，關鍵在於創意氾濫以及劇集模式改變。

大熱美劇「權力遊戲」的劇集製作人：Dan Weiss 和 David Benioff。

2016 年美國出產 455 部原創劇集，比 2010 年多出一倍，反映美劇勢頭如日方中，不過正因如此，編劇生態被打亂了。以往劇集多數長壽－－例如「宋飛正傳」（Seinfeld）和「法律與秩序」（Law & Order）－－編劇往往能夠洽得長期稿約，而劇集在不同頻道重播，編劇又能從中收取版權費用，雖然發揮有限，但 2000 年代初期的確造就不少長壽劇寫手致富。

反觀現況，劇集集數縮短，由以往每季約 22 集減至 10 集左右，合約隨之縮短；加上市場競爭龐大，新劇永追不完，重播機會減少，又會影響版權收入。編劇角色更加重要，意味投入心力時間更多，周薪因而減少。John Gapper 表示，現時有不少編劇僅領取美國編劇工會（Writers Guild of America）最低工資，雖未致於生活拮据，但要發達則是發夢。

多年來，編劇一直致力爭取製作主導權，黃金時代帶來了黃金機會，卻無法帶來黃金。世事總是弄人，創作人的心境總是矛盾。

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