5月22日
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職場變色龍：為何工作令我們判若二人

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圖片來源：路透社

老生常談天生我材必有用，在理想世界的幻想中，必然有種工作完美貼合我們的性格特質如度身訂造。但這種願景實在 too good to be true，現實是沒有完美工作這回事，只有為了遷就工作學做變色龍的打工仔，在上下班之間一人分飾兩角。心理學家稱之為「自由特質行為」。

Kevin Wisney 是性情溫和、說話輕柔的丈夫和父親，他白天接送女兒上學，照料花園、寵物和岳母，另外還兼職地產經紀。入夜後，他變身成為變裝女王，名叫「Cruzin d’Loo」，踏上夜總會台板的她，是濃妝艷抹衣著誇張的女子，語言粗俗，舉止開放。

Wisney 工作時與生活中的性格固然判若兩人，但絕不罕有，即使是我們（可能是你的同事，也可能是你本人）也會在上班時根據工作性質變身，展現截然不同的人格。「無論你身處甚麼行業，我們都總有兩種人格：一是在家模式二是工作模式，需要我們來回切換。」例如天生內向沉靜、說話陰聲細氣的人，在工作場合突然變得外向多言、笑容可掬，在人群中也表現自信，如魚得水，彷如天生的外向型。這種人，在劍橋大學行為心理學專家 Sanna Balsari-Palsule 的研究中，稱為「偽外向」。部分職業領域中，工作成果就視乎你如何在這兩種人格中靈活切換。

上班「變身」情況普遍，心理學上甚至有專有名詞「自由特質行為」（free-trait behaviour）以作形容。劍橋大學心理學教授 Brian Little 解釋：「即脫離你本來個性的行為。」現代心理學中有五大性格特質（外向性、親和性、神經質、盡責性、經驗開放性）評量一個人的人格特質，「自由特質」則是違反我們天性的人格。

日常生活與工作上遇到的挑戰各異，「自由特質行為」代表我們為適應不同社會環境所做出的微調（或劇變），有人故意為之，覺得切換角色後工作更得心應手，也有人渾然不覺宛然本能，Balsari-Palsule 指：「我們太習慣為了維持專業形象，而不自覺塑造脫離本身人格的另一個自己。」也有人是為了在職場與「真我」撇清關係。確實有職業顧問指出我們不應在職場「做自己」，原因是在工作角色上抱持固定的信念和真我本色，或有損個人信譽而且傾向固步自封。

在大部分職場，尤其受西方文化影響的公司，外向型員工比內向型較受重視。在 Brian Little 最近的研究中，其中一個在大型營銷公司進行的統計顯示，外向型員工入職早期確實被內向型員工容易受高層關注及提拔，但當內向型員工開始學會展現「偽外向」人格，便開始與真外向者平分秋色。偽外向的內向型員工，比真正外向型員工的意外優勢是：內向型假裝外向所累積的疲憊感，只需適時獨處即可復原；相反外向型要假裝內向，長期受困公司則倍感困難。

不過並不是所有人都視切換工作人格為違背真我。西雅圖一食品商店老闆 Emily Newman 私下性格文靜內和，行事小心翼翼，顧店時面對客人則親和力爆標，但她認為：「我只是展現了自信的一面，我喜歡顧店時的我，總是全程投入與所有人交往。這就是工作時的真我。」

無論如何，工作長期「入戲」後都需要休息回歸真我，否則「很快你就會為工作變身付出代價，嚐到 burnout 的滋味。」Balsari-Palsule 說。

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