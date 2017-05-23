5月23日
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張景宜：大澳漁村的情懷

張景宜：大澳漁村的情懷

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朋友間有一陣子吹起移民台灣熱，文化人、大學教授、文青都一窩蜂說要移過去。

台灣文化豐、美食多，且離香港很近，方便探親友，有何緊急事也容易回來。不過聽大家說選擇移民台灣的原因，不少人喜歡當地樓價低，環境寛敞、近郊，利用機車也可隨時回市中心。

周末我剛到大澳走走，遇上咖啡店老闆娘。她說她在日本、英國讀過書，同行朋友跟她用日文和英文交談，流利得很。丈夫是英國人，二人在那邊結婚後，便回港見親友，也回到自己在大澳的家鄉。她一直想在英國開一間咖啡店，一個可以讓人靜下來的地方。一回到大澳，她的英籍丈夫就說，其實為甚麼要在歐洲開咖啡店？你家這麼美！

她們的祖屋在橫水渡的一邊，景色能看到小船開往大海的通道。有一次看日落，她便萌生就在此開店的念頭，如今可算是大澳最受歡迎的咖啡店！

若然退休後，移居到大澳，可行嗎？台灣的好處，在香港的邊陲，又找到嗎？同行的友人 20 年前曾在大澳住了兩個月，那時他在香港電台工作，他們為了拍一套大澳的青春片，遊走在水道間，跟村民混熟，到處找場景、拍攝，為他留下可貴的青春回憶。今次再次回到大澳，他最大的感觸是交通竟然如此方便。巴士駛至晚上 1 時，來往東涌站，輪船也可以回屯門一邊。他驚嘆大澳竟然變了市郊！

在旅客的洗禮之下，可幸是大澳仍保持很多地道特色。由公眾碼頭向大街的相反方向走（即遊客路線的反方向），可以去到香港獨有的紅樹林區，咸淡水交界，可以見到很多生物，亦有人在垂釣。再走，會到民居，也有一些民宿。近年大澳的旅遊業發展得甚佳，造就不少民宿，在 TripAdvisor 上亦看到很多 B&B，十分受背包客歡迎。

我有幸從公眾假期住到平日，見證著遊客人潮退了，大澳的日常是低調的公屋、習慣馬路的牛牛、全村互相認識的人們。加上海歸的第二代把西化的品味與本土的情懷交融，還有獨特的地理環境——紅樹林、粉紅海豚，以及經歷過大火洗禮重建的海上棚屋，及永不吃厭的海產。

台北好，大澳也不錯。就看看退休後，會在哪兒定下來。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

張景宜，遊走於新加坡、北京、台北和倫敦的媒體人。曾於海外電視台、報章和網媒工作，閒時亦為兩岸三地智庫提供政策研究和數據分析。

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