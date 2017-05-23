5月23日
咖啡、茶、朱古力：顛覆醫學之飲食史
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咖啡、茶、朱古力：顛覆醫學之飲食史

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在古代，希臘以至歐洲多國均流行「體液學說」（Humorism）。所謂「體液學說」是種醫學理論，認為人體由「血液、粘液、黑膽汁及黃膽汁」四液構成。依照此說，要達致健康，須取得「平衡」，失「平衡」者疾病纏身，而正確的飲食則是維持「平衡」的養生要道，比用藥及手術還要重要。此說千百年來廣獲信服，但到了 16 世紀中葉，咖啡、茶和朱古力的出現，意外參與了對這套歐洲古醫學的顛覆

古羅馬醫學家蓋倫。 圖片來源：wikicommons

根據「醫學之父」古希臘醫師希波克拉底（Hippocrates）及後來古羅馬醫學家蓋倫（Galen）的理解，每個人的身體都有獨特的體液構成，故此，醫學及治病也是以個人為本，因人而異。「體液學說」治病的第一步，不是用藥，也非手術或燒灼（cauterizing），而是「食療」。每種食物都有自己的屬性，或熱或凍，或濕或乾，各種屬性與四種身液互相對照。透過食療，身體的體液能回復「平衡」，重拾健康。

史學家 Mark Grant 指出，蓋倫在其醫書 On the Power of Foods 裡不但按體液屬性為食物分類，留下不少「食譜」，因此，在古歐洲「好醫師也應是個好廚師」。於是，信從「體液學說」的醫師會在人體生病時，觀察病人的身體狀況，例如當病人身體過熱，也就是我們說的「發燒」，醫師就會指示病人食冷盤蔬菜沙律；又如當病人腸胃不適、消化不良，醫師則會建議病人多食乾熱食物，像胡椒。

「體液學說」及蓋倫的食療一直被廣泛應用，但當歐洲擴展世界貿易，與海外國家交流逐漸頻繁，這套傳統醫學就出現問題了。當新的食材香料飲品緊隨文化交流而傳入歐洲，醫師就陷入「應如何把這些新食物按體液學說分類」難題。如新食物與原本歐洲原有的食物相近，還可勉強分類，可是史學家 Ken Albala 在其書 Eating Right in the Renaissance 中記錄，像咖啡、茶和朱古力這三種 16 世紀中葉分別從北非、中國和南美傳入歐洲的食物飲料，則對傳統醫學造成最大衝擊。

咖啡、茶和朱古力：衝擊歐洲古代的飲料。

咖啡、茶和朱古力都是飲食界的「變色龍」，可以因烹調方式而改變形態，因此也較難分類。關於朱古力的屬性，醫師界爭議不斷，有人認為朱古力應為「濕熱」類，也有人說沒加糖的朱古力是苦澀的，所以應歸入「乾」類，對粘液失調類疾病有效。近似爭議也有圍繞咖啡而生，有一派醫師指飲咖啡有加熱作用，另一派則主張咖啡使身體失熱。試過同一種食物為何可以又乾又濕？究竟在哪種形態下，它們才有藥用價值？醫師對此總眾說紛紜。

1687 年，法蘭西國王路易十四的宮廷御醫 Nicolas de Blegny 著書試圖為咖啡、茶和朱古力的醫學價值定下「正確答案」——在這時候，「體液學說」已見崩解之勢。啟蒙運動期間，新的醫學理論百出，導致在 17 世紀起醫師開始改變對人體的看法，或視身體為一連串的機械組織，又或以化學的視角理解身體構成，「體液學說」及蓋倫古典醫學的地位因而日漸動搖。在 17 世紀至 19 世紀，古典醫學學派嘗試過力挽狂瀾，但科學浪潮實在無人能擋，當生理學、解剖學及藥物學各方面的醫學知識大幅增進，「體液學說」終於宣告敗陣。

縱使「體液學說」已死，現今科學昌明，對於咖啡、茶和朱古力的醫學價值，爭論還未休止，有說咖啡有益又有害，有說茶促進新陳代謝，有說朱古力為苦口良食，誰是誰非？還待科學驗證。

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