因應身體構造的差異，每人看到的顏色都有些微出入，詩人荷馬就看到「酒色海浪」及「紫色蜂蜜」，有人以為古希臘人的色覺與今人不同，更甚，不同文化對顏色版塊的區分迥異之大，一度令人類學家質疑，某些種族是否色覺較弱甚至色盲，以致於辨識顏色的能力遜於其他人種。究竟顏色是否單純是主觀感受？其中有無跨文化跨種族的共性？

色譜上，深藍與淺藍、深綠與淺綠的差異大於淺藍與淺綠的相似度，亦即後兩者更相近，但很少語種會將淺藍與淺綠列作同一種色系，而是將其歸類為兩種顏色的不同表現。顏色的區分往往被人類學界視為武斷行為，直至 20 世紀中葉，兩位美國人類學家 Brent Berlin 與 Paul Kay 提出「基本顏色詞」（basic color terms）的概念－－黑／暗、白／光、紅色－－主張各種文化雖然對顏色的劃分不一，但絕大部分均建基於基本色調，而其他次顏色的演進次序同樣不謀而合。

1969 年合著「基本顏色詞：普遍性和演變」（Basic Color Terms:Their Universality and Evolution）提及一項實驗，兩人邀請 20 位不同語言使用者將 330 片色塊分類，從中發現出顏色區分的特定模式：如果該語言族群有 6 種基本顏色（例如中文），必定是黑、白、紅、綠、黃、藍；如有 4 種（例如伊比比奧語），則是黑、白、紅、綠或黃；3 種的話（譬如波莫語）是黑、白、紅。兩人由此擘劃出顏色的 7 個演進階段：

黑／暗、白／光 → 紅色 → 黃或綠 → 黃、綠 → 藍色 → 啡色 → 紫或橙或灰或粉紅

基本顏色詞理論當時引起不少批評，特別是實驗取樣過窄。兩人於是在 1970 年代進行了「世界顏色調查」（World Color Survey），以 2,600 名共 110 種純口頭語言的使用者為實驗對象，發現顏色之間的層級關係在 83% 語種中依然成立。而在 2012 年一項研究中，設定人工智能模仿初民社會彼此溝通，顏色詞彙出現的先後次序同樣符合基本顏色詞理論。問題是：顏色的特定演化次序從何而來？

語言學家 Guy Deutscher 在「小心，別踩到我北方的腳」（Through the Language Glass）一書中推論，紅色是血的顏色，尤關存亡，較需優先提出；在採集型初民社會，綠／黃往往與成熟／未成熟果實連繫，因此有其必要區分；至於不少部落缺乏藍色一詞，明明他們抬頭就見藍天，為何仍然慳吝命名？蓋伊多徹的解答很簡單：因為沒有必要。

人體構造或是另一影響因素： Deutscher 表示，人類史上曾經出現色覺突變，接收紅色的色覺細胞大幅增多，導致對暖色的感覺特別強烈，或從而影響語言對顏色的敏感度。個人觀看到的顏色或者稍有不同，但人類作為整體對色系的理解卻意外類同，正好提醒現今分裂的世界，人與人之間其實如此相似。