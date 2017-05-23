5月23日
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獨裁者的進化：泰國軍政府的「指導式民主」

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泰國政變 3 年後，政局何去何從？中間為泰國總理帕拉育。 圖片來源：路透社

泰國政治，總是王室、民主派與軍方的多方角力。2014 年 5 月迄今，泰國已被軍方獨裁統治 3 年，原本政府領導、陸軍總司令帕拉育（Gen Prayuth Chan-ocha）應在 18 個月後下台，但多方分析，軍政現已深入日常生活，泰國重回民主恐怕遙遙無期。

根據金融時報特派記者 Michael Peel 撰文分析，從前泰國在政治上總是「領先」於東亞各國，以「民主」勝過「獨裁」，但自從泰軍政變奪權以及近月推出 20 年改革計劃，「獨裁」在泰國或已成為新常態。在國際上，軍政府地位穩固，東亞國家風向整體吹向獨裁，美國總統杜林普邀請帕拉育到訪白宮，間接對泰國獨裁投下信任票。

另一方面，國內軍政府的權力亦逐漸牢固。軍方奪權後曾經承諾 2015 年年底會舉行大選，然而，軍方不斷拖延時間，推遲大選日期，加上泰王普密蓬於 2016 年 10 月逝世，所以大選承諾只能待泰王之死後一年才可兌現。軍方向民間的主要說辭是「修憲需時」。

可是，所謂「修憲」，實是由泰軍的權力操作：第一，雖然新憲法在上年 8 月的公投中以 61% 獲得通過，但在公投前，很多反對者遭受拘捕；公投時，選委會亦拒絕接受人權組織監察，因此選舉正當性備受質疑。第二，在新憲法底下，軍方得到「指導式民主」之權力，可以在下台交接後，繼續選擇國會成員以及總理。

泰國人民的生活日常「軍政化」，在電視台亦常見軍政府領導人講話。　圖片來源：路透社

泰軍聲稱，這新憲法是為了解決過去泰國的政局混亂，在未來 20 年內監察政府運作。不過，不少評論人都拒絕買帳，質疑新憲法無力為泰國帶來良好管治，又或救活日趨萎縮的出口經濟——縱使近來軍政府大推「泰國 4.0」（Thailand 4.0）計劃，聲稱國內經濟在 4 年來首見復甦起色，但外界都指「泰國 4.0」過於空泛，沒有實際措拖改變現時泰國過於依賴旅遊業的經濟生態。而且，泰國經濟的「軍政化」（juntification）亦反而破壞了社會的有機發展

這些對於軍政府的批評難以阻止軍方勢力繼續擴張。在未來，不只政治層面，軍方在生活各方面都會有巨大的影響力：在國會 250 個議席中，軍方至少控制 143 個；自 2014 年，軍方頒布 350 條政令，嚴管社會；在電影電視台上，泰軍主題愈來愈多，連學校都有軍事教育。近日，軍政府更威脅要屏蔽 Facebook

在泰軍政變的 3 周年，不難得到悲觀的結論：獨裁或將持續，民主遙遙無期。話雖如此，泰國的未來依然難卜，除了審視當下軍方的種種決定，更要留意新任國王哇集拉隆功（Vajiralongkorn）的動向。

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