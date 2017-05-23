5月23日
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真正快樂職場，不在乎梳化酒吧遊戲機

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圖片來源：路透社

打工仔固然怕老闆黑面，但做老闆的，又何嘗不想員工每天笑容滿臉，朝氣蓬勃上班？

歐美商界每年就投放數十億美元，創造愉快的工作環境。不少企業買來梳化遊戲機，甚至設置酒吧滑梯。然而在美國，仍有七成上班族對工作並不投入，缺乏歸屬感。曼徹斯特大學商學院教授 Cary Cooper 認為，其實老闆們搞都錯了。在員工心中，「歡樂」不等如「快樂」，他們所需要的，遠不只是休閒設施和空間。

他指出，商界有種錯誤觀念，把精心設計的辦公室，當作員工幸福的指標，卻忽視更具影響力的因素，例如就業穩定性或工作滿足度。他以 Expedia 為例，指其倫敦分公司能連續兩年在 Glassdoor 就員工滿意度的調查中得分最高，主要因其職場文化和發展機會，不只會在公司設置乒乓球檯及酒吧，亦願意投資於更能令員工欣喜的事，譬如每年提供高達 14,000 美元的旅行津貼。

若公司有錢，你寧願要兩張吊床，還是多花些零食汽水？

相對華而不實的裝潢或設施，舒適傢俬及茶水零食，其實更能令員工加分。很多人亦看重屏幕私隱，英國一項研究就發現，在 1,000 名受訪白領中，74% 人對於會被看見自己在做甚麼感到焦慮。2016 年美國人力資源管理協會的研究則顯示，薪酬、前途、尊重及信任，最能令員工感到幸福。從這些調查可見，打工仔要比老闆想像的實際多了。對他們來說，上班固然為錢，但放鬆的工作環境及穩定的人際關係，亦同樣重要。

只是，要建立這種關係，最佳地點卻非辦公室。今年 2 月，一項英國民調顯示，在市內鄰近酒吧處工作的人，比起農夫、鑽油台人員及夜班工人，都較難和同儕發展友誼。Cooper 相信，當社交來得容易，不用特別抽時間花精神，隨便哪天下班後，都能結伴吃飯喝酒，往往會令人際關係流於表面。但這不一定是壞事。正所謂「君子之交淡如水」，人在職場，做君子總比做混蛋好。

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