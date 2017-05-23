垃圾有多大量、環境有多糟糕、回收有多重要…… 這些事，你我都心知肚明。但為何總是丟得多，而再用的又少？何以對回收箱視而不見，卻擠滿旁邊的垃圾桶？事實上，很多連自己都難以察覺的微妙心理，都足以影響回收的成敗。

膠杯上的名字有沒有寫對，就是其中之一。阿爾伯塔大學的 Jennifer Argo 教授曾參與實驗，利用故意寫錯名字的杯，進行所謂的試味。當名字沒被寫錯，杯的回收率高達 48%，但杯上沒寫名字或是寫錯了，回收率降至 26% 及 24%。她解釋：「我們會下意識避免摧毀與自我身份有關的物件，因為在概念上，這類近於摧毀自我的一部份。若善用這種心理，能使人們更熱衷回收。」

Argo 與波士頓大學的 Remi Trudel 合作的研究則發現，當物件失去本來形狀，被回收的機會較低。譬如被捏扁的鋁罐，多會被丟垃圾桶。「有用的東西才會被回收，覺得它仍可創造價值。」她指出：「當物件受損、與產品的『原型』或理想狀態不同，會被認為不太有用。消費者又傾向將沒用的東西等同垃圾。」碎紙亦是這樣，即使總數是單一張紙的兩倍，人們還是不太會將它們回收。

即使簡單如回收箱的洞口，也會影響回收行為。2008 年，心理學家 Sean Duffy 及 Michelle Verges 進行名為「It matters a hole lot」的研究，他們在一座學術大樓放置兩套桶，一套是 3 個沒有蓋的桶，而另一套的 3 個桶，則分別有垃圾桶用的蓋、一個有 6 英吋洞口用於回收的蓋以及一個留有狹縫的蓋。結果顯示，有獨特形狀的蓋能令正確回收上升 34%，而食物等會對回收造成污染的物料，更劇減 95%。

關鍵或在於「可操作暗示」（affordance）這個概念，即利用物件的屬性，告訴人應如何利用它。譬如一條懸掛的繩，讓人明白是提供拉力；門上的手把，叫人知道可用作拉或推。那些有獨特形狀的蓋，比標籤提供更強力的「可操作暗示」，也要求用家留意自己在做甚麼，阻止一些不留神的人連垃圾也丟進去。Duffy 及 Verges 認為回收桶的設計尤為重要：「一個洞口，就能大大增加對環境負責的行為。」

但更弔詭的是，回收箱的存在或會反增浪費。在「Recycling gone bad」這個研究中，參加者分成兩組，雙方均有一疊紙張，讓他們評核一把新剪刀的性能，惟其中一組的房內僅得垃圾桶，另一組的房內則同時放有垃圾桶及回收桶。結果，後者所用的紙量遠超前者。研究作者之一、加州州立大學薩克拉門托分校的 Jesse R. Catlin 認為：「這是因為人們以環境效益來考慮回收，較少意識到環境成本。這種觀點或讓人們將行為合理化，認為只要回收，消耗更多也沒關係。」

不過，若回收牽涉金錢，人的行為又會再變。英屬哥倫比亞大學曾作研究，讓兩組學生剪紙，他們可將碎紙丟進房內的垃圾桶，或是房外的回收箱，結果獲時薪的一組，比獲一筆過酬勞的那組，回收較少紙張。研究主要作者 shley Whillans 分析：「當時間就是金錢時，人會集中於自身的需求及目標，而非他人的需求和目標，包括環境。」