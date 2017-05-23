紅眼：Left turn, Right turn, Lesson learned.

不少香港人的政治方向感欠佳，對於政治光譜上的所謂左派和右派，都有點左右不分。或者說，人類和政治都很複雜，你以為明辨了左右，其實忠奸都未看清。時間卻很簡單，手錶要戴左還是戴右，總是有其一路以來的規律和原因。

最直接的說法一定是「男左女右」。然而，細心一想就知道它是附會而來的格義概念。手錶發明至今，都還未到 200 年，然而，遠溯中國神話時代，盤古化仙，軀體成為星辰山川，左眼為日，右眼成月，其後再加上道家陰陽學說，便已經有了「男左女右」這個中國傳統倫理觀。如今香港流行男士以左手戴錶，女士則右手戴錶，皆因從小到大受此主宰。

其實戴錶習慣並不存在性別上的明文規定，倒是由於一般人的慣用手是右手，所以手錶就多數配戴於左手，也設計成左手配戴的樣式。當中包含著實際穿戴的考量，首先，在用家立場上，因為右手需要經常性大幅度擺動，一直戴著手錶的話會較為不便，而且右手又是負責拿起工具的手，自己的視線多數會看到手腕內側，若要翻動手腕看時間，就「千祈唔好問幾點」了。而在手錶本身的設計上，一般手錶的錶冠都置於右邊，較方便用家戴著手錶時以右手調較時間和日期，而且以慣用的右手解開錶扣，也順手得多。相對地，讓左撇子配戴的 Left-Handed Watch，或稱之為 Lefty Watch——雖然名為 Left-Handed Watch 但事實上它是應該配戴在右手的——其錶冠設計就多數調轉，置於手錶的左邊。

不少名錶的經典錶款其實都有推出左撇子版本，價錢上兩者相若，只是 Lefty 較為少見，所以都有一些另類錶迷捧場。然而，各大錶商始終都是以 Right-Handed Watch 為主力商品，至於手錶界真正的 Lefty，還得提到 Graham。Graham 本身是個極為古老的英國鐘錶商，廿年前被瑞士錶商「翻叮」復活，再度面世，是本人其中一個極為推薦的「年輕」（或者叫返老還童）品牌，尤其是 Graham 獨步天下的 Chronofighter 計時腕錶，造型相當矚目。且說其靈感來自手榴彈，配以超巨型的錶冠和護橋，比起 Panerai 的經典海軍錶款 Luminor 有著更高的識別度。而另一特點，是其錶冠和護橋都設計在左邊。雖則沒有叫錯，它是 Left-Handed Watch 的設計，但 Graham 自然不是以左撇子為出發點。起初以為是這年輕品牌的玩味設計，結果只猜對一半。後來得錶人指點，原來這跟它的手榴彈設計有關。一般的計時腕錶，錶冠都在右邊，就代表要用食指去按停計時器；放在左邊，加上有如手榴彈拉簧的計時器，用家便能以姆指去按停。由於姆指的反應時間比食指更快，如此一來便可增加準確性，就像使用傳統的計時器一樣。

錶以右派為主流，左派為小眾，戴錶者則相反，一般都以左手戴錶為正統，不過，還是有些特立獨行的右派代表。最知名的例子，就是剛剛去了北京出席一帶一路論壇的俄羅斯總統普京。

普京除了喜歡戴 Blancpain 和 Patek Philippe 這些天價名錶，另一個多年來廣受傳媒注意的習慣，就是他習慣以右手戴錶。當然這並非暗示普京是個左撇子，事實上，這位戰鬥民族的萬人迷，去打獵和釣魚都是用右手拿獵槍和魚杆的。在俄羅斯，當然不會流行「男左女右」這套中國古代陰陽學說，反而因為普京這個人所共知的習慣，吸引了不少俄國男士仿效，左手戴錶反而顯得不夠男子氣概。而路邊社都流傳一個說法，指普京這個右手戴錶的習慣，反而真的跟中國脈象醫學有關，類似男人的右腕脈門是影響到心臟的關鍵部位，所以戴錶有保護作用之類，當是花邊資訊看看也不妨。事實上，普京的戴錶習慣最多只是另類，跟古巴狂人卡斯特羅相比就一點都不誇張了。上世紀叱咤風雲的古巴革命領袖卡斯特羅，年輕時除了是個「撈迷」，還有個奇怪的戴錶習慣：打孖上。1963 年卡斯特羅訪問蘇聯，就在公開會面的場合中，被拍攝到他同時戴著兩隻不同款式的 Rolex 鋼錶。

有人說，是因為卡斯特羅當時人在莫斯科，卻同時要知道自己根據地夏灣拿的時間。作為「撈迷」的卡斯特羅，真會不知道勞力士有兩地報時的 GMT 錶款嗎？不過，戴錶無分左右，也其實無規定只能戴一隻。這個無人知道真相的習慣，如今就隨著卡斯特羅的離逝成為一個不凡的傳說。而當年的那張照片，成為了一個時代的經典，那兩隻 Rolex 也是。