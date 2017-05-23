陶傑：再論紅樓夢王熙鳳出場

做香港女特首，如果沒有看過紅樓夢，則未來五年注定失敗。但如果讀通紅樓夢，而且懂得分析欣賞其中的主角王熙鳳，則林鄭可立於不敗之地，不但明哲保身，說不定可以向董梁等中國老男權集團反攻。

紅樓夢寫王熙鳳出場，別開生面。先寫林黛玉進入賈府，透過林黛玉的眼睛，黛玉先遇到史太君，也就是賈母。

外祖母一見到黛玉，即刻「一把摟入懷中，心肝兒肉的叫著大哭起來。」曹雪芹此一交代，脂硯齋的評論是：「幾千斤力量，寫此一筆。」

然後是三個奶媽、五六個丫鬟簇擁著迎春、探春、惜春三姐妹出場。大姊元春已經嫁入京師，所以林黛玉來時不在。曹雪芹再用 19 世紀歐洲小說的「敘事觀點」（Point of View）的方式寫「迎探惜三人」的容貌。第一個「肌膚微豐，合中身材，腮凝新荔，鼻膩鵝脂」；第二個則「長挑身材，鴨蛋臉面，俊眼修眉」；第三個則「身量未足，形容尚小」。三姐妹細節，主次有別，用的文字，也豐簡有致，有如插花藝術，真令人驚嘆。

黛玉打量之後，然後曹雪芹介紹王熙鳳出場：「一語未了，只聽後院中有人笑聲說：我來遲了！不曾迎接遠客！黛玉納罕：這些人個個皆斂聲屏聲，恭肅嚴整如此，這來者誰？這樣放誕無禮。心下想時，只見一群媳婦，丫鬟圍擁著一個人從後房門進來。」

寫王熙鳳出場，人沒有出現，聲音先到，而且寫林黛玉觀察的即時感想：這個人可以令周圍的臣僕肅靜、恭敬是甚麼人？但如此氣派未免有點放誕無禮。

王熙鳳是這樣出場的。曹雪芹暗示：賈府之內，王熙鳳雖然輩份不高，上面有老夫人和賈政、賈赦，還有許多叔舅，但榮國府這個家，是她擔當的。