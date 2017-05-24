5月24日
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鄭立：豬西遊記——中國的霧霾香港叫作煙霞

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如你從板圖所見，遊戲發生在一個充滿空氣污染的世界，到底它實際在哪裡我們不知道，如果我們因為這遊戲裡有很多豬，而視之為香港的話，這應該是北方飄來的霧霾，至於 689 說，那些污染是香港製造的再飄去別處，很可能這裡就是被香港污染的受害者，那麼這些就叫作煙霞。因為在香港，自古以來都譯作煙霞的，明明我自小看「香港早晨」都是這樣說的，不知何時開始那些人忘記了煙霞這字眼了？

現實中，即使污染嚴重到這個地步，都不可能阻止政府繼續搞基建貪污的決心，在遊戲中也是一樣的，說明書都寫得很坦白了，這遊戲的分數就是名聲金錢和權力，建設只是一個利益輸送的藉口。實際上你贏輸不是看那些建設有沒有用，也不是看你建設了多少東西，而是看你最後的分數。換句話說，就是你在這建設的過程中，取得多少私利。

要怎樣才能建設呢？每個建築物都需要不同的原料，例如木材、石頭、泥、食物、小麥。你可能會問，小麥不是食物嗎？是的，對於這遊戲的人而言，不知為何小麥並非食物，豬才是食物，不過我在說明書裡遊戲製作的參與人員名單當中，看不到黃國興，不然很可能是指午餐肉。你必須花費一回合只有兩個的行動力，把這些原料從地圖上原產地一個個的運到施工地盤，當地圖上的原料，合乎外面政府承包或者你私人專案的原料需求時，你就可以把建築物完成去取分，有一個玩者達成五個之後，遊戲就會結束，最高分的人獲勝。

「豬西遊記」遊戲盒封面上的豬。

很多人以為空氣污染不會影響經濟，但在這遊戲中卻不是。因為你要運輸原料，是必須在地盤至原料來源之間，有一條沒有空氣污染妨礙的通道。道理可能是，當你駕駛貨車運豬去地盤時，望出窗外只有一片灰色，很容易就會炒車，發生交通意外。因此在這遊戲裡，你必須先用行動力將煙霧用高科技（可能是風扇）的方式清除，連出一條路才可以運輸。但值得注意的是，這遊戲是共產主義的，「生產資料」見者有份，絕不會是因為你開拓的，就只有你可以用。只要道路一開，所有人都可以去拿那些原料，手快有手慢無。

可見開拓資源和清除污染，大部分時候都是對所有玩者有用的公益。勝利的關鍵，就在於怎樣盡可能避免為人民服務時，又能騎劫別人的勞動成果，去加速完成自己的基建。某程度上，這遊戲你可以當成沒有擲骰的卡坦島（Catan）來玩，都是在外面拿資源去建設的遊戲，只是卡坦島拿資源是靠擲骰的，而這遊戲拿資源則是靠開路，規則簡單程度和卡坦島相若，很快就可以教完。

對了，你一定會問，為何這遊戲叫豬西遊記？明明英文名稱叫 Via Nebula 吧？那是因為這個遊戲好像沒有正式的中文譯名，而我發覺這個遊戲的設計者對豬有一種奇怪的執念，你看看封面，立即就看到至少一隻豬。然後你打開盒子翻出裡面的說明書，就看到左右翻轉了的同一隻豬，裡面的食物是豬，更不要說封面上站在豬旁邊的那位阿嬸。雖然我看外國的論壇，很多外國人是看到封面的美術就決定買下去了…不會是為了那個阿嬸吧？

所以我覺得這遊戲的中文名字翻譯，裡面沒有豬字真的對不起作者。至於遊戲裡四個玩者角色看起來就像西遊記的四個主角，特別是豬八戒。故此我就暫譯為「豬西遊記」，所以這個翻譯完全是因為這遊戲的美術，沒有別的含意，別亂猜測。反而我不會把這遊戲譯作星雲谷或者星雲甚麼，因為我真的看不出這遊戲除了名字外，跟星雲有甚麼關係。

以上圖片取自 boardgamegeek.com
※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
鄭立 今晚Board野夜唔夜呀

鄭立，Cheng Lap，香港人。從不被寄望的職校生到取得香港中文大學比較史學碩士，曾任教職，後轉行創辦公司並開發電腦遊戲「民國無雙」。長於議題思辨、邏輯推演，評析經濟與政治局勢。現於香港「明報」，台灣 udn 「鳴人堂」專欄，以及 PTT 論壇發表文章。著有「有沒有 XXX 的八卦」。作者臉書：Cheng Lap。

https://www.facebook.com/leglory1988

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