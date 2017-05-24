5月24日
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亢泰：醫德人命關天
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亢泰：醫德人命關天

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英國國家衞生事務局（NHS）就是次醫療事故賠償 1,780 萬英鎊。　圖片來源：路透社

有病就會求醫，這是人之常情。做醫生的人一定要有醫德，給人治病，救死扶傷。可是在「金錢萬能的社會」裡稀奇古怪的事就會發生。如果沒有嚴格的制度限制，醫德淪喪，敲詐病人，利用病人做實驗，胡亂開藥方等等不良行為就會充斥醫院，久而久之則習以為常，覺得醫院就是這樣，對人命關天的黑暗行為，視而不見。病人倒霉。

英國最近各個媒體都透露，有一位名叫 Ian Paterson 的外科醫生給病人胡亂開刀，為很多病人增添了許多不必要的痛苦，甚至造成終身殘疾。當中，至少 1,079 位婦女接受開刀做實驗，使癌症復發的可能性增加。有許多病人根本沒有理由需要動手術，而他就故意嚇唬這些人，使他們同意上手術台，給他開刀。

那麼這位醫生為何這麼做呢？最容易想到的動機就是「錢」。Paterson 在公立醫院任職，薪水已經很高。同時，他還替一家私營的醫療公司做事，如果手術做得愈多，他的薪金就會增加。他的生活非常優裕，三個孩子中有兩個就讀學費昂貴的私立學校，在美國還擁有一棟度假用的房子，自己住在一所政府規定為二級受保護的昂貴鄉間住宅。此外，他還擁有幾套買來出租的公寓房產。另據 Paterson 的一些病人說，他的心理不正常，其殘忍的心態不同一般，很多人都不敢相信。當然這也可能是他作惡的另一個動機。

不過人們質疑的是，何以 Paterson 這種違反醫德的行為竟然能持續這麼長久，而沒有被阻止。1996 年，Paterson 給一位病人動手術，差一點把病人殺死。那時曾提出這個醫生的潛在問題，結果沒有做出任何結論，他倒反而得到了一個很重要的職位，還受到表揚，說他手術動得很快，使部門能達到規定的指標。後來在 2003 至 04 年， Paterson 雖受到幾次質疑，但他仍繼續行醫動手術，醫院也沒有加以制止，直到 2011 年他才被停職。而在他工作的私營公司亦曾在 2008 年受到警告，指 Paterson 動了許多沒必要的手術，可是公司老闆卻不予理睬。到現在事情才被揭發，等待法庭判決。

英國的醫療制度是比較嚴格的，按說這種行為不會拖延這麼長久，也許這只是偶發事件。幸虧英國有言論自由，媒體不受檢查限制，這種醜陋事件早晚會被揭露。

如果醫生醫院甚麼都靠「關係」，病人還得賄賂醫生，醫生也可以隨意開藥方，欺騙病人做一些沒有必要的檢查或實驗等等，那許多人便能從中獲利：製藥廠老闆同醫生搞好關係，醫生就可以讓他們多賺錢；如果使政府衛生當局的領導人有利可得，他們便會對醫院或醫生的行為睜一隻眼，閉一隻眼，甚麼制度都可以靈活掌握。在一個只靠「權利」的社會，爭權，爭錢才能維持生活，醫德就太不重要了。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
亢泰 英倫勢

生於上海，畢業後於北京電台工作。曾在大陸、香港和台灣的報刊雜誌上發表文章。一九七五年赴倫敦加入BBC，監製節目多以哲學、文學及藝術為主題，並任語言主管，逾二十年。現已退休，定居於倫敦。著有自傳「無夢書——你不知道的中國回憶」。

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