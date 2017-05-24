Green Rush：「大麻經濟」救活的 5 座美國城鎮

日前，港警於工廈搗破「毒品工場」，並檢獲總值近 4 千萬港幣的大麻——在香港，大麻還是非法毒品，種大麻當然犯法。可是，於不少州份都把藥用大麻，甚至娛樂用大麻合法化的美國，大麻卻是「經濟作物」，形成所謂「大麻經濟」。先不批判吸大麻之好壞，大麻買賣帶來的龐大收益，卻救活了多個美國城鎮。
根據美國「大麻商業日報」（Marijuana Business Daily）的最新報告，在 2016 年，大麻的需求市場總值 450 至 500 億美元；若果單計合法買賣的大麻，銷售額則達 40 至 45 億美元，比起付費音樂串流服務（25 億美元）還要賺錢，由此可見，種植大麻是一極為有利可圖之事業，如果能合法進行，如其他傳統行業一樣會創造大量職位，惠澤無數。
「大麻經濟」所創造的「鮮綠熱」（Green rush），又稱為大麻熱（Pot rush），已席捲美國現時 8 個娛樂用大麻合法化的州份，包括華盛頓州、加州、內華達州等地，即使連郊區小鎮，都積極擁抱大麻買賣事業。無可厚非，因種植大麻而衍生的農場藥房為人民帶來了職位，並向市政府繳付可觀稅收，經濟成果的確救活了多個城鎮——以下有 5 個真實例子，由小鎮講到大城市：
科羅拉多州塞奇威克鎮（Sedgwick）
只有 150 人居住的塞奇威克鎮，在 2000 年代美國經濟不景，本來正要被廢棄時，遇到轉變的契機。2012 年，當地通過法案，允許開辦大麻藥房，自此吸引大量美國人穿州過省，到塞奇威克買藥用大麻。大麻為小鎮帶來收益支持了當地的基建和維修，避過空城一劫。
俄勒岡州亨廷頓鎮（Huntington）
亨廷頓鎮約有 450 人。自 2000 年起，工廠搬遷，居民因無工可做而離開小鎮，剩下的都失去希望。可是，自從藥用大麻合法化，小鎮開辦了兩間大麻藥房後，事情便有了轉機。現時，兩間藥房每日服務 600 名顧客，門庭若市。據預測，在 2017 年，該鎮將繳交達 10 萬美元的大麻稅——對於僅有 450 人為大數目——收得稅款將回到公共建設，如路政和醫療上。
科羅拉多州千里達鎮（Trinidad）
有 8,200 人口的千里達鎮本來的商店街十室九空，基建破爛，要淪為鬼城，然而，CNN 報道，合法的大麻事業把千里鎮由「虛無的深淵」拯救出來。2015 年，大麻藥房提供的稅項達 85 萬美元，令當地政府有錢維修過百年歷史的街道和水管。2016 年，千里達的大麻稅收又再翻倍。
加州阿德蘭托市（Adelanto）
阿德蘭托市約有 33,000 多居民，可是，原本的經濟惡劣情況有過之而無不及：40% 居民活於貧窮線下，在 2014 年更欠下 240 萬美元債項——但在 2015 年，首間大麻種植工場於當地落成後，債項已經減半。現在，「大麻經濟」為阿德蘭托市居民提供生計，將來從大麻買賣抽得的稅收亦會回到公共建設之上。
科羅拉多州普韋布洛郡（Pueblo County）
「大麻經濟」除了救活人口較小的小鎮，更可拯救有 16 萬人口的小城。過去，普韋布洛郡的失業率高達 7.2%，為全州之首。但當普韋布洛郡在 2014 年開始出現大麻產業鏈，計算生產、加工及分銷公司在內，近 1,300 個新職位湧現；2015 年，當地 3 分 1 新建設與大麻有關。大麻所提供的 400 萬年稅金，實實在在推動了郡內的經濟復甦。