Green Rush：「大麻經濟」救活的 5 座美國城鎮

日前，港警於工廈搗破「毒品工場」，並檢獲總值近 4 千萬港幣的大麻——在香港，大麻還是非法毒品，種大麻當然犯法。可是，於不少州份都把藥用大麻，甚至娛樂用大麻合法化的美國，大麻卻是「經濟作物」，形成所謂「大麻經濟」。先不批判吸大麻之好壞，大麻買賣帶來的龐大收益，卻救活了多個美國城鎮。

根據美國「大麻商業日報」（Marijuana Business Daily）的最新報告，在 2016 年，大麻的需求市場總值 450 至 500 億美元；若果單計合法買賣的大麻，銷售額則達 40 至 45 億美元，比起付費音樂串流服務（25 億美元）還要賺錢，由此可見，種植大麻是一極為有利可圖之事業，如果能合法進行，如其他傳統行業一樣會創造大量職位，惠澤無數。

「大麻經濟」所創造的「鮮綠熱」（Green rush），又稱為大麻熱（Pot rush），已席捲美國現時 8 個娛樂用大麻合法化的州份，包括華盛頓州、加州、內華達州等地，即使連郊區小鎮，都積極擁抱大麻買賣事業。無可厚非，因種植大麻而衍生的農場藥房為人民帶來了職位，並向市政府繳付可觀稅收，經濟成果的確救活了多個城鎮——以下有 5 個真實例子，由小鎮講到大城市：