曼市爆炸：恐襲的再進化

英國發生 10 年來最嚴重恐襲，歌星 Ariana Grande 於曼徹斯特體育館舉行演唱會，結束時大堂突然發生爆炸，造成至少 22 死 59 傷，喪生的包括兒童。警方指施襲者是一名攜帶簡易爆炸裝置的男子，引爆後當場死亡。多名反恐專家則傾向相信，此事並非孤狼恐襲（即不受組織指揮，自發施襲。），加上事發地點不在場內，而炸彈可能是自製，憂慮日後將更防不勝防。

恐怖組織「伊斯蘭國」承認責任，聲稱施襲是對英國攻擊「回教地」的報復，似要推翻孤狼一說。簡氏恐怖主義及叛亂中心（JTIC）亦分析，從針對演唱會施襲來看，符合極端回教組織的襲擊模式，像巴黎與奧蘭多的恐襲，就是發生在音樂廳及夜店。英國皇家聯合軍事研究所國際保安研究主任 Raffaello Pantucci 更指，從爆炸物也可見一斑，因為「一個能成功引爆的炸彈，其實是個相當複雜的製作。」

據曼市的醫護人員所指，送院者猶如遭彈片割傷，JTIC 相信爆炸的「有可能是裝有鐵釘、鐵珠或其他金屬的簡易爆炸裝置」。不過 Pantucci 指出：「炸彈有易製的，也有難造的，但都需要某個技術水平，不是接受過一定程度的訓練，就是進行過相當的練習，或擁有一些技術能力。」英國反恐安全辦公室前主管 Chris Philips 亦認為：「很難獨力製作這種爆炸裝置，施襲者多有同伴親身協助，或透過即時傳訊程式及網上討論區等幫忙。」

Philips 形容：「 事件的複雜程度令人關注。」他指出，這明顯是精心策劃的襲擊，爆炸時間特別針對散場人潮。這有別於法國的兩次恐襲，是次爆炸既不在會場當中，也不在活動期間，就地點及時間而言，防範都相對鬆懈。保安顧問公司 ICP 行政總裁 Will Geddes 相信：「他們肯定曾事先探路，精密部署襲擊，或因顧慮場內保安嚴密，不便施襲，所以通道成了副選。」他表示：「人在進場或離場時最易受襲。」

洛杉磯警察局前反恐主任 Michael Downing 指出，很多歐美大型場館已有金屬探測器、炸彈探測科技及大批武裝保安員，場內亦裝有閉路電視，但是次慘案反映，當局要在交通樞紐、行人通道和停車場等安全區外的地方提高警覺。「很明顯，我們連出入口也要留意。」他如此說道。但反恐專家兼刑事司法教授 Brian Levin 反駁，只要是數千人聚集的地方，就會存在保安弱點。「即使你加強防範，他們亦可攻擊瓶頸位（choke point）。所以總有地方下手。」

恐襲後不到一天，曼徹斯特警方宣布搜查疑犯 Salman Abedi 的多間住所，亦拘捕一名懷疑涉案的 23 歲男子，某程度加強合謀之說。Philips 憂慮，這次若真是有組織犯案，恐會擾亂警方的資源分配。「數千人都在警方的雷達之上，光要監控一人，就花費極大人力。但資源緊絀下，警方的工作愈趨困難。」他警告：「只要有人造出炸彈，便是為時已晚。那時所你能做的，只有將傷亡減至最低。」