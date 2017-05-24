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四代宇宙鼠　證人類可於太空繁殖

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圖片來源：歐洲太空總署

霍金早前預言人類在地球的生活不會超過一千年，核武威脅、氣候問題等令末日之鐘離子夜僅餘 2 分半鐘，人類撤出地球似乎是可見的未來。但人類要在太空生存，尚有最重要的一環：繁殖後代。日本山梨大學科學家與日本宇宙航空研究開發機構合作，幾年前開始以老鼠精子實驗太空繁殖的可能性，日前發表報告，指出人類的確可在太空繁殖健康後代

人類一旦搬上太空，不論是美國太空總署認可宜居的火星，還是宜居系外行星 Proxima b，都需要解決物種繁殖問題。目前為止已有非哺乳類動物及植物的胚胎、精子和卵子被送上太空觀察研究。太空繁殖的困難重重，包括克服微重力問題，難以避免的太空輻射影響等等，而後者更是太空總署及科學家最關心的議題。是次日本山梨大學若山照彥教授的研究，就以老鼠精子實驗太空輻射對男性繁殖的影響，並在「美國國家科學院院刊」發表研究論文

（以下圖片或令人不安，慎入）

是次研究首要任務是確保地球精子以最佳狀態上太空，研究員以冷凍乾燥保存技術保存精子，使其接近無重而且可以室溫存放，適合以火箭運載。該批老鼠精子在國際太空站停留了 288 日後返回地球，以未曾離開太空的老鼠精子進行實驗比較。研究員先分析太空旅行對精子 DNA 完整性的影響，因精子 DNA 斷裂可造成不育。不出所料，太空精子的 DNA 斷裂數比地球精子要高。不過經人工體外受精孕育成功並健康存活的胚胎卻與地球精子相若，出生率為 10% 共 73 個胚胎出生，而地球精子出生率為 11%。而且這些太空後代同樣能成長為健康及具繁殖能力的成年鼠。在實驗最後一個環節，研究員比較這些太空成年鼠與一般地球成年鼠的腦部基因，發現兩者大致並無不同，最終定論這批太空精子具有與地球精子同等的繁殖能力，而且至今已繁殖至第 4 代，不論基因、壽命乃至外形均無異樣。

圖片來源：若山照彥／山梨大學

實驗為未來人類太空繁殖帶來曙光。不過報告指出一個不確定因素，那就是卵子的修補能力。儘管從繁殖結果看來，精子能承受短途太空旅程，與此前有關太空人生殖能力研究的結果不謀而合，但也有可能是受損精子的 DNA 獲正常卵子修補，填補本來可能造成的胚胎缺憾。因此，可能要同時使用均曾經歷太空旅程的精子及卵子才能見真章。

在太空失去地球大氣層的保護下，以國際太空站為例，所受的輻射是地球的 100 倍，因此確保胚胎 DNA 能在受損後自然修復並幫助抵禦日後強度更高的輻射十分重要，否則可能增加患癌機率。不過也有科學家相信，人體曝露於微量輻射，不單無害，更有助修復受損 DNA。事實上，早年有研究反映，微量輻射（實驗中為每天 10 至 13 西弗），無損老鼠後代，更有助建立對高水平輻射的抵抗力。

無論如何，是次研究結果初步證明了人類在太空繁殖基本可能性。負責研究的若山照彥表示：「我們的研究結果反映，使用保存於太空的精子繁殖人類以至家禽都是可能的，這對即將來臨的太空時代非常有用。」他自信未來的精子冷凍乾燥保存技術發展將日益精純，結合經改良的繁殖技術，可在太空時代維持人類與動物的基因多樣性。

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