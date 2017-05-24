陶傑：賈府中另一個政治女強人

5月24日
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圖片來源：wikicommon

林鄭出任女特首尚未上任，慘遭梁振英氣勢打壓。梁振英處處提醒林鄭：不要以為你真是第一號女當家。一帶一路、大灣區謀略都沒有你一份，我是大阿哥，你只是小妹妹。

如此處境，女特首如何生存？除了紅樓夢的王熙鳳懂得謀略，也善於組班，明暗多心腹密探，深知人性心理學，此外還有一個重要角色，就是薛寶釵的母親薛姨媽。

薛姨媽一心想促成女兒寶釵下嫁寶玉，以奪取寶二奶奶此一權力寶座，而明知賈寶玉鍾情林黛玉，因此林黛玉就是妨礙薛姨媽鞏固權力的政敵。

對待林黛玉，薛姨媽並不敵意對抗，也是靠虛情假意、好話瞞騙。薛姨媽當然知道寶黛情投意合，所以去瀟湘館探視黛玉，在寶黛面前說了一番話：「自古道千里姻緣一線牽。管姻緣的，有一位月下老人預先註定，憑你兩家隔著海、隔著國，有世仇的，也終久有機會做了夫婦。以為是訂下了的親事，若月下老人不用紅線拴的，再不能到一處。」

薛姨媽這番話綿裡藏針，聽上去很有成熟長輩的智慧，實際上意思是任憑你兩個如何少年戀愛，情投意合，婚姻為家長決定，你們追求自由，不會成功。明是長輩關懷，暗中是警告，向黛玉下挑戰書，甚至是詛咒。

林黛玉年少，機心不足，聽了此話無任何反應。薛姨媽即刻換轉話頭，以退為進：「你寶兄弟老太太那樣疼他，不如把你林妹妹訂與他豈不四角俱全？」

薛姨媽真的希望賈母撮合寶玉黛玉嗎？當然不是。這一招以退為進，是測試林黛玉賈寶玉的反應。黛玉的丫鬟紫鵑一聽，樂不可支，即刻認為機會到了，忙勸進：「姨太太既有這個主意，為甚麼不和太太說去？」

紫鵑這句話，到底是天真一問，還是看出薛姨媽機心，有意暗中護主發難？此一動機，曹雪芹並無交代，也不必點明，由讀者猜想。

但紫鵑此一不知天高地厚的追擊，問得薛姨媽進退兩難，無意中給將了一軍，當下答應，絕不情願，拒絕了又等於食言，於是急中生智，對紫鵑笑說：「你這孩子急甚麼？想必催著你姑娘出了閣，你也早些尋個小女婿去了？」

薛姨媽此一應對相當厲害。明明是幾句假話，被紫鵑進逼，化守為攻，即衝著紫鵑的動機予以取笑。

紫鵑這一下子，就得罪薛姨媽了。當年鄧小平公開說要退休，胡耀邦說：「我支持鄧小平同志退休。」胡耀邦也沒有看懂紅樓夢。林鄭月娥競選時心直口快，是紫鵑一樣的角色，上任之後，可以預卜，亦必身歷險境。

紅樓夢是一部偉大的小說，就是通篇情節人物，雖然沒有過山車般的大起伏大意外，但細節裏卻有千迴百曲的風景，留白處又有要讀者領會的 Understatements。這部奇書，是高智商的作者，寫給高智商的讀者看的。

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