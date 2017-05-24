蕉在澳洲，不夠長，就沒用了？

香蕉不夠長，長得不好看，真的沒有用，只能棄掉。澳洲電視及電台喜劇演員 Craig Reucassel 主持、由 ABC 電視台拍攝的環保紀錄片 War On Waste 於 5 月 16 日起播放，全季共 3 集。節目中，Reucassel 在工場看見一座座香蕉山——切碎新鮮的香蕉，並棄置在空地，他又再驚嘆：「這真是痴線。」（This is just nuts.）

War on Waste | Craig discovers the waste caused by strict supe… "It breaks our hearts to throw this much food away". Craig Reucassel visits a Banana Farm and discovers how much fruit is thrown away before it even hits the supermarkets. #WarOnWasteAU Posted by ABC TV on 2017年5月16日

澳洲的超市所售香蕉有嚴格的規定，太大、太短、太長、太曲——通通不行。在裝集工場，有時遭棄置的香蕉可多達 40%。長度超過 26 厘米的，不行；短過 20 厘米的，也不行。工場員工讓 Reucassel 親手把不合格的香蕉送上輸送帶，看著經歷 9 個月才長成香蕉，最終卻身首異處，葬身垃圾區。

要種出「標準」的蔬果不是易事，例如只有多一場大雨，便可令到翠玉瓜的體積比平時要大，然後就不合格，賣不出。這是都市人難得一見的景象。即使你平常惜買惜食，在都市食物運輸的體制中，卻無可奈何一同參與了這共業。

要打動觀眾，固然不能只是在節目上穿得光鮮亮麗，叫叫口號，呼籲人支持環保就可以。Reucassel 收集了 6 大桶居屋的生活垃圾，了解居民掉垃圾的習慣，戴上口罩，動工翻開這些垃圾袋，結果還是撿出 4 分之 1 可回收的垃圾。當地居民的環保意識看來還有進步空間。

在墨爾本一個炎熱的下午，躲在咖啡店喝一杯香味四溢的咖啡，嘗一口文青的小確幸。這清新又幸福的景象，卻不是怎麼動人，假如你拿著的是咖啡店的外賣紙杯。紙杯的硬紙為了防水，混入了聚乙烯（polyethylene, PE），理論上是可以將聚乙烯從紙杯中分離，進行回收。不過，一般的回收工廠未必能處理，需要送到專門的紙杯回收處理工廠。簡單而言，大多紙杯是不能回收，結果落在堆填區。Reucassel 在街頭訪問了許多行人，大多都驚訝原來他們一直以為可回收的紙杯最終被掉棄了。

為了引起關注，Reucassel 在節目中堆起比人還要大的膠袋球通街走，突擊當地政客；又在廣場上堆起一座時裝垃圾山，希望讓人察覺平時為一時購物之快而掉棄的時裝。要勝出這場垃圾戰爭，不能孤軍作戰。