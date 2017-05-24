原人：石垣島——日本最美的紅樹林與浮潛海域

石垣島，想起卡通「櫻桃小丸子」中，小丸子最愛的南方小島，有水果、海灘、木屋和皮膚黑黝黝的居民。石垣島有如她心中的南方小島，在日本內，就可享受東南亞的碧海藍天與日式的優質服務。

有人問沒有車會否去不到石垣島呢？不，其實石垣島的公車發展不錯，來回島內景點班次都很足夠，而另一個面積較大的西表島亦有公車來回景點。再者，就算在石垣島有車，很多時候都得物無所用，不少景點在海上或荒島，必須跟隨本地團出發。

挑選本地團心得

石垣島最基本的本地團都在主碼頭找到，花多眼亂，從半日、全日到兩日不等，不少都是一日看兩三個島。若你不諳日語，則要注意不是全部本地團都有懂英文的導賞員，石垣島對外國遊客支援較少，不容易找到英文資料，就算有單張，也只有很簡單版本，跟大阪、東京等大城市內日中英語資料俱備的情況不同。

有時揀選網上的團亦可靠，網上報名就可以參與，特別推介旅行社 Okitour 和南風見。但網上報名都不容易，因為網頁全部都只有日文，不過最重要緊記自己的名字都要用上日文拼音，不然無法報名。而日本人講求信用，報團只需要輸入個人資料，不用先付款，所以千萬要準時出席。收到確認電郵後，可在碼頭或酒店找職員翻譯，他們都熱心幫助外國人，比一般本州的日本人更好客。

而在旺季，半日團都可在早一天報名，不用擔心不成團。西表島的行程通常時間較長，多為全日團，早一點報名可多點保障。

日本最大的珊瑚礁

筆者共探訪當地六個小島，西表島和幻之島最印象難忘。

西表島被譽東洋的加拉巴哥群島，擁有大量熱帶生物，是日本的動植物寶庫。而仲間川紅樹林則佔島上九成面積。遊船沿河道駛入咸淡水交界生長的紅樹林，十米高的樹林，壯觀宏偉，古代琉球人用紅樹木做屋，貪其耐蟲防水，而日本佔領沖繩，改變做屋的物料，無意間保育紅樹林。遊船停在森林，遊客可走入林內，見到板根樹，四米高的根，一年才生長一厘米，四百年的巨林，為何要生出板根，導遊估計潮漲水高，板根可幫助植物呼吸。站在觀景台，見一大片的紅樹林，活像森林，配上彎曲河道，穿過的船隻，很是漂亮，但幾小時後就被潮水淹沒，潮漲潮退，每天不絶。

而必須參加本地團，才有機會看到海中紅樹林森林。船開入支流，進入水中森林的秘景。走在木造的浮橋，四周是高大的紅樹。陽光在紅樹的隙縫射入，落葉滿水，添上綠色，黃色的彩印，像山水畫，也帶點法國印象派畫作的味道，意外的美。

另一個必遊的本地團是幻之島和浮潛。幻之島是潮退時，露出海面的沙灘。白色的沙，碧綠的海，透明的水，仙境般的美景。沙灘上遊客不少，但無損美麗。而船隻亦帶我們到海中的珊瑚礁浮潛，也是日本最大的珊瑚礁。周圍過百小魚游在身旁，穿梭在彩色的珊瑚魚中間，好不開心，這是夢想的浮潛。雖然只有硬珊瑚，沒有顏色，但魚兒顏色斑斕，比起馬達加斯加的海洋更漂亮。

石垣島和外島，景色優美，景點眾多，絶對可花上一星期，慢慢細味。