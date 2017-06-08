「神奇女俠」如何改變荷里活？

首部以女性為主角的英雄電影「神奇女俠」（Wonder Woman）近日上映，口碑載道。雖然本質上「神奇女俠」還是和「蝙蝠俠」一樣同屬超級英雄系列，但短短一個星期，它便在多方面衝擊荷里活——不但創下了女導演的開畫票房歷史，更為對荷里活電影業界的男女生態有重大影響。

票房歷史

「神奇女俠」公映至今，在電影網站「爛蕃茄」獲 93% 好評，評論人亦指此片是 DC 終於做得妥當的英雄電影，觀眾無不稱讚主角姬嘉鐸（Gal Gadot）的迷人魅力，可謂口碑載道。「神奇女俠」打破了美國開畫票房紀錄，成為由女導演執導的電影中最賣座的一部，超越「格雷的 50 道陰影」於 2015 年創下的紀錄。

傳統以為，男性該是英雄電影的主要支持者，但根據分析，入場觀看「神奇女俠」的女性觀眾達 52%，意外地與男觀眾分庭抗禮。雖然在大片一部部緊接出爐的今天，票房紀錄可隨時打破，但「神奇女俠」作為一部由女導演 Patty Jenkins 執拍的電影能取得如此驕人成績，實在意義重大。

肯定女電影人的能力

在 CNN 的報道中，影評人 Amy Nicholson 指出，如 Kathryn Bigelow、Elizabeth Banks 和 Sam Taylor Johnson 等女導演均拍過票房收益不俗的荷里活大片，但電影業界普遍仍對女導演存有偏見，認為她們的成功只是僥倖，使製作公司對大額投資在女導演作品感到卻步，這引致的結果在早前康城影展顯然而見：Sofia Coppola’s 憑新作「牡丹花下」（The Beguiled）奪得最佳導演獎，然而，她是 70 年來第 2 個獲獎的女導演。的確，對上一個奪得這項殊榮的女導演已是 Yuliya Solntseva，得獎於 1961 年。

Nicholson 期待，「神奇女俠」的票房佳績或可為女性電影人的前途帶來正面影響。導演 Patty Jenkins 透過「神」一片證明女導演也可拍出成功賺取巨大利潤的商業片，助製作公司有信心再投資在女導演身上。

原本 Patty Jenkins 為獨立電影導演，以奧斯卡得獎作「美麗女狼」（Monster）成名。今次，Patty Jenkis 改為執導超級英雄大片，一方面可見她自身勇於挑戰轉變風格，另一方面亦證明製作公司敢於押注在她身上——縱使由拍獨立電影轉為拍商片業的導演多不勝數，但大多都是男性，而非女性。若果荷里活大廠依照過往慣例，把成功電影模式不斷倒模貿利，那麼聘請女導演開拍的大片將陸續有來，而「神奇女俠」則是這範式轉移的開端。

近年荷里活大片逐漸「男女平權」，Jessica Chastain 和 Robin Wright 等演員積極爭取同工同酬，片廠亦開始讓女性離開輔助位置，轉為擔任中心角色，如「星球大戰：俠盜一號」（Rouge One）和今次「神奇女俠」，女性在電影中的形象慢慢突破傳統觀念，變得剛強可靠。「神奇女俠」對荷里活業界的衝擊，或有助此趨勢繼續演烈。