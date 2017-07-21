委內瑞拉的前途問題，關中國甚麼事？

委內瑞拉亂了兩年，全國缺錢缺糧缺物資，總統馬杜羅未有為民解困，反而盤算修改憲法，進一步擴張權力。反政府示威不斷升級，今年已有逾 90 人死於衝突，上周末反對派發起的民間公投，甚至吸引超過 700 萬人參與，對修憲投下反對票，反映民怨之深。不過彭博社評分析，馬杜羅是去是留，更視乎中國這位債主兼金主，會否按捺不住，出手干擾委國內政。

「可憐的委內瑞拉，她與天國何其遠，卻與中國何其近。」委內瑞拉報章 El Nacional 政治專欄作者、美國西北大學凱洛管理學院的客座講師 Daniel Lansberg-Rodríguez 如此形容兩國的親密關係。他在「紐約時報」的評論文章指出，早於 2001 年中委兩國建立「戰略發展夥伴關係」，到了 2014 年提升為「全面戰略夥伴關係」。從那時起，中國向委國借出約 600 億美元，並展開逾 600 個投資項目，換取中國企業進入委國市場的門匙、利潤豐厚的基建和工廠特許權。

在意識形態上，兩國更是親近。當中國試圖以軟實力加強其國際地位，委國提供重要的橋頭堡，令中國得以接觸南美洲 —— 一個鄰近美國、近半國家承認「一中一台」的地方。有委國搭路，中國很快成為南美局面的重要參與者，在接受其國際石油補貼的中美洲和加勒比海小國中，影響力尤甚。全個拉丁美洲湧現新的戰略夥伴關係，甚至出現將美國排除在外的投資機構及銀行組織。譬如在 2004 年，中國在美洲國家組織獲得永久觀察員的身份，並在委國等盟友支持下，致力把台灣拒之門外。

2014 年，原油價格暴跌後，中國仍與委國簽署以現金換取石油的貸款協議，價值 40 億美元，並同意放寬約 200 億美元未償債務的還款條件。翌年兩國又推出一大批新投資項目。從那時起，中國持續向委國注入當局急需的流動資金，甚至通過高價的石油開採，以及提供數千部聲稱分發食物及藥物用的車輛。現時委國仍欠中國超過 620 億美元的貸款，而償還用的石油出口又落後進度。中國作為最大債權國，以及少數資金來源之一，對委國的政局發展，自有舉足輕重的份量。

假如委國違約，甚至陷入內戰，會損害中國利益。另一方面，反對派曾威脅要拒償未經國會批核的債務，中國若與他們打好關係，待日後改朝換代，亦能免釀「惡債」。更廣泛來說，委國要擺脫經濟困境，中方的資助及投資尤關重要。彭博社評認為，中國若能率先指出馬杜羅誤入歧途，或可造成一些影響。與此同時，美國及其他國家應強調，當局若無視民眾反對，一意孤行修改憲法，只會令該國進一步遭受孤立及懲罰。

縱然中國向來聲言「不干預」別國內政，但面對委國這個爛攤子，又會否破例插手？彭博社評指出，中國為其自身及區內利益著想，恐怕亦別無他選。習近平經常提及中國作為全球領導者的宏大願景，而在委內瑞拉，他有機會利用中國的勢力，協助委國免於淪為失敗之國。Daniel Lansberg-Rodríguez 則認為，中國應早日捨棄委國，與其劃清界線，以免委國真要變天時，中國來不及撇清關係，被視作與舊政權一夥，淪為不受歡迎的投資者，遭受諸多阻撓，那可得不償失。