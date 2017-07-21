7月24日
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一生人讀到幾多書？

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到死一刻，人讀到多少書？

據 Google 於 2010 年統計，全球共有 129,864,880 本書，即使是讀書能人吳克儉，每個月讀 30 本，30 年也不過萬餘本。就算世事罄竹可書，世人也無時間盡覽，那麼一生人究竟讀到幾多書？文學網站 Literary Hub 將讀者分為 3 類，按平均人口壽命計，估算各人至死前尚有多少閱讀量。同樣方法套於香港，情況又會如何？

Literary Hub 綜合美國相關閱讀數據，將讀者分為「一般讀者」（每年讀 12 本）、「狂熱讀者」（每年 50 本）及「超級讀者」（每年 80 本），統計由 25 歲起至美國平均壽命為止，每種讀者還餘下多少讀書量。按其分類，再以香港人口平均壽命（84 歲：男性 81 歲；女性 87 歲）為準，統計如下：

按「一般讀者」每個月讀 1 本書的頻率，10 年不過 120 本，看足 100 年才相當於「狂熱讀者」的 24 年讀書量；「狂熱讀者」約莫每週 1 本，10 年才 500 本，以 70 年閱讀期計，也只有 3,500 本；同樣，「超級讀者」由 15 歲起持續閱讀到 84 歲為止，累計有 5,520 本－－僅僅為古人理想「讀萬卷書」的一半。

學海無涯，唯勤是岸，但時間有限而書無限，勤讀以外，亦不妨有策略地讀書。紐約時報書評版編輯 Pamela Paul 在訪問中直言，同事之間經常互問有否讀過這本那本，八成答案都是「沒有」。Pamela Paul 的閱讀策略是避開劣作，若是工作需要，便先讀 40 頁判斷好壞，如有興趣即著人撰寫書評，無興趣則束之高閣。Pamela Paul 自言常因未曾讀過大仲馬而感到遺憾，但同時又覺得人生苦短，容不下一本劣作，想一想便斂手了。想來，或者所有讀者都經歷過這種兩難。

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