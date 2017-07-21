壓迫、怨恨、同歸於盡：日本社會的隨機殺人

上周日，神戶市郊一條村內，26 歲無業青年刺死同住的外祖父母，並以金屬球棒將母親擊至重傷。但比起日本常見的倫常慘劇，此案更為複雜及可怕。因為死傷者中還有兩名村民，加上青年被捕之後，據報曾說「是誰都好，就是想襲擊人。」假如此言非虛，事件更有可能是隨機殺人。

新潟青陵大學的大學院社會心理學教授碓井真史，多年研究犯罪心理，著作包括「誰都可以，就是想殺人：被逼入絕境的青少年心理」及「從尋常家庭誕生的罪犯」。神戶一案發生後，他撰文分析隨機殺人犯的心理，並以此作為基礎，提供防範慘劇重演的建議。

所謂的「隨機」殺人

碓井真史指出，隨機殺人犯大多深感孤獨和絕望，非但想要結束生命，更想要終結世界，由於渴望同歸於盡，所以即使有被捕甚至判處死刑的風險，也不會放棄殺念。有些犯人則自覺遭社會輕視，想藉著大開殺戒，報復世人及證明自己。

除了這兩種反社會心態，還有些凶手本來只殺一人，但在目睹大量出血後，過於興奮甚至失去常性，進而大量殺人。不過碓井真史認為，所謂的「隨機」並不真正存在，因為犯人下意識會排除那些逃得夠快、反擊機會較高的人，傾向針對女性及長者下手。

優等生也會積怨成恨

對於神戶命案，凶手一名初中同學的父親表示：「他成績很好，是典型的優等生，不曾惹事生非，初中畢業後好像升讀理科成績出眾的縣立高中。沒想到那孩子竟然……」但碓井真史指出，品行良好之人突然犯下彌天大罪，其實並不罕見，媒體大肆報道的獵奇案件，更多是這種「乖孩子」所為。

他解釋，即使同為優等生，但個性際遇各有不同。有些人長期承受不公，忍耐到某個時刻就會突然爆發。另外有些人一直出類拔萃，但遭受重大挫折後再也振作不來。他們心想「不該是這樣的」，對社會深懷怨恨，一些人遂以隨機殺人來「以眼還眼」。事實上，神戶命案的凶手認罪後，談及退學和辭職等經歷時，表達了不滿，警方懷疑這與行凶動機有關。

與社會長期失聯的影響

神戶血案的凶手沒有工作，依賴家人養活。碓井真史表示，無業青年犯下多種罪案，是日本社會的問題之一，媒體亦時有報道隱蔽族犯下滔天大罪。他強調，隱蔽族決非都是危險人物，只不過長期隱蔽導致精神錯亂的個案的確存在。而他們若是自暴自棄，即使在重罰的威脅下，亦有可能犯罪。

碓井真史解釋，隱蔽族既不屬於學校、也不屬於職場，與社會長期絕緣的狀態，令人相當痛苦；為人父母者亦會因孩子拒絕上學，遭受旁人非議，或眼見成年子女隱蔽在家，卻羞於找人商量。親子雙方都在盼望情況自然好轉，於是放任時間白白流逝。他認為，如何消除無業者及隱蔽族的孤獨與絕望，是防止犯罪的關鍵。

要與當事人重建關係、讓他們重拾信心，家人的幫助不可或缺。為防慘劇重演，對於身處困境的家庭，社會也必須作出支援。無論是行政機構或民間組織，都能與為成年兒孫問題而煩惱的家庭一同商量對策，但首要是家人能夠主動求助。