7月24日
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新生命階級：年輕老人

新生命階級：年輕老人

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孔子說過：「幼而不孫弟，長而無述焉，老而不死是為賊。」他的原意是批評鲁國人原壤，在年幼的時候不講孝悌，長大了又沒甚麼成就，老而不死，真是害人之賊。現代人斷章取義，以「老而不死」來指責某些老人對社會沒有建樹，徒為負累。

的確，「人口老化」令經濟及社會學家擔憂，要年輕人撫養更多老人，會拖慢經濟增長，造成各種社會問題。經濟學人本月初的特別專題，就探討了人口老化所引伸的意義。

專題引用數據，指 1950 年全球只有大約 5% 人口年屆 65 歲以上；到 2015 年，佔比已達 8%，預計 2050 年佔比更會翻倍至 16%。除了中國因一孩政策早已踏上老化之途，已發展國家的老化速度普遍遠勝發展中國家。以經合組織中的國家為例，老人比率預計將由 2015 年的 16%，急升至 2050 年的 25%。

談到「人口老化」，少不免要提到「老人扶養比率」，即 65 歲以上人口對比 15 至 64 歲人口的比率。全球人口的扶養比，將由 2015 年的 13%，上升至到本世紀末 38%。扶養比上升讓悲觀論者擔心不已，國際貨幣基金組織也預計，屆時富裕國家在老年金和老人醫療保障方面的開支，將由現時的佔 GDP 約 16%，大幅上升至 25%。

可是，經濟學人指出，早期人類平均壽命增加，主要並非因為我們愈來愈長命，而是嬰幼兒夭折率大幅下降，直到 20 世紀早期長命老人的比率才見上升，在富裕世界尤甚。近年有賴器官移殖及再生醫學等醫療技術，人類更是不斷推高壽命上限。1960 年代時，人類的身體已經愈來愈健康，預期壽命的上限卻一直停留於 89 歲。時至今天，竟已增加了 8 年，上限推至 97 歲。

不少人視人口老化為「高齡海嘯」，不過經濟學人就一反傳統，提出老人不一定是負擔，相反，社會可以讓更多具備財政及健康條件的老人，積極參與經濟活動，轉危為機。

首先，我們要重新咀嚼「老」的定義。今非昔比，現代老人已非過去老態龍鍾的老人。須知道，現在 65 歲的老人比之他們當年的祖父母，健康情況已有天淵之別，甚至有新詞「年輕老人」（young old）形容這些年長而不衰老的一群。不少國家也正推遲法定退休年齡，例如英國日前就把老年金的領取年齡延後至 68 歲，意味着英國人或需工作至 68 歲方能退休。另一方面，今年是美國嬰兒潮世代踏入花甲的高峰年，也許大眾應以此為契機，重新審視對「老人」的定義。

所謂「年輕老人」，意指那些健康良好，仍能工作又樂意工作，有錢花在非特定年齡消費項目上的老人。作為員工也好，消費者也好，他們也具有強大的經濟價值。可是，舊有的人生三階段概念 —— 教育、工作、退休 —— 過於深入人心，僱主避之不及，商界及金融界亦輕視了這班「年輕老人」。

歷史說明，「人生階段」的定義是隨時代轉變，而轉變除了帶來制度改革，還有新的經濟收入來源。西方國家自 19 世紀開始重視大眾的「童年」，推出兒童保護法、強制教育等，結果誕生了新的商業版塊，如玩具業和兒童圖書出版。而當「青少年」於 1940 年代剛界定出來時，又新增了一群願意兼職工作，又可無負擔去消費的階層，為經濟增添活力。簡言之，經濟學人主張大家不用對於現況過份悲觀，也不用單單基於「65」這古老數字便產生焦慮，年屆 65 歲之上又有錢有活力的「年輕老人」大有人在。

經濟學人亦建議金融界，為這個新生命階段概念提出更靈活的財務產品，讓老人能活用手上的財富。保險業可以透過改善對老人的保險條款，免除他們面對的主要風險，無後顧之憂，可收鼓勵富裕年金受益者慷慨消費之效，進一步增加他們對社會的經濟貢獻。針對老人健康護理，業界又可推出高科技產品與服務如自動車技術、智能家居等等，使他們能更自由地活動。只要看準社會趨勢出手，不斷老化的人口隨時能為新產品提供客源，互惠互利。由此得出結論：對於人口老化，大眾實在不必一昧悲觀看待。

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