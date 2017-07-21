7月24日
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Moyashi：TED x UTokyo 見聞

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圖片來源：tedxutokyo.com

TED, Idea Worth Spreading。應該不少人在網上聽過其免費演講，不用花錢又有字幕，就是學英文也值回票價。另外有所謂「x 系列」，是外判的本地組織之作。向美國總部申請版權，符合一定條件後，基本上就可以自己舉辦「x 系列」的 TED Talk。香港幾年前曾經都舉辦過，TED x Kowloon，有沒有人去過？

上星期日， 7 月 16 日， TED x UTokyo 剛於東京大學安田講堂舉行 。今年主題是「see・saw」，意思是將見聞（see）轉化成新知識（saw）後，利用人與人之間的交流衍生出新意念。筆者以義工身份出席，參加了全日活動，且留字分享見聞。

令我印象比較深刻的講者有三組。首先是館知宏，他是東京大學總合文化研究科的博士生及助教，當天的演講主題是摺紙。館從小時候已經對摺紙抱有興趣，中學時代開始自己動手創作。現在身為博士研究生的他，開發了一個程式，能夠分析輸入的 3D 模組， 製作該物件的摺紙圖樣 。館說，理論上透過這個程式，所有東西都可以變成摺紙，但目前最大的難題在於得到圖樣以後。由於仍然是人手摺紙，如果形狀複雜，製作非常費時，以他當日帶來的兔子為例，製作時間就長達十小時。

而另一組是田中みずき，他是一名錢湯壁畫繪師 。「錢湯」即公眾澡堂，「錢湯壁畫繪師」顧名思義即在公眾澡堂繪畫的畫師。平常看電影動畫中，公眾澡堂的牆壁上的壁畫多是巨大的富士山。田中也說富士山壁畫在澡堂是最常見的，平常工作委托也基本上是畫富士山。不過近年也多了不少新穎的題材，例如去年「新哥斯拉」上映之際，她就在東京大田區的澡堂裡畫了一隻哥斯拉，當時連新聞也有報道 

最後一組， 是日本現今唯一的專業阿波舞表演團「寶船」，他們曾經到世界各地演出，2014 年及 2015 年也受邀到過香港表演。雖然曾被批評舞步不似傳統的阿波舞，但「寶船」指阿波舞的理念其實是舞者與觀者共歡，正如阿波舞的名句：「跳舞的傻瓜和看跳舞的傻瓜，同是傻瓜，不一起跳就吃虧了啦」（踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らな損々），阿波舞本來就具非常高的自由度，加入其他舞蹈元素，讓所有傻瓜都樂起來不也一樣嗎？表演中的「寶船」在舞台上跳著阿波舞，台下的觀眾也站起來舞動，最後大家都成了傻瓜。

當日 TED x UTokyo 還在 Facebook 及 YouTube 作現場直播，想重溫的朋友要等等，講座片段應該會在近期於官網上載。

當晚「寶船」的演出。　圖片來源：@TEDxUTokyo/Twitter
※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
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