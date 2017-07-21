7月24日
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紐約時報書評內幕

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紐約時報書評。

外國不少大報均設有書評版，其中紐約時報書評The New York Times Book Review）尤為馳名，慣以專業著稱，業界龍頭地位經年不墜。聲名背後，究竟實際運作如何？紐時書評編輯 Pamela Paul 早前就現身網絡論壇 Reddit，解答網民問題，為讀者披露書評版的工作日常，並提及數項鮮為人知的內幕

書評掛一漏百：瀚海無涯，時間緊促，一生人的讀書量有限，紐時書評編輯亦不例外。日報版有 3 位全職書評人坐陣，另加外判稿件，每周推介 10 本新書，並附各種書評、訪問、選書排名、專題論文，效率可謂奇高，雖然如此，但 Pamela Paul 表示，紐時書評版所評數量仍不及該年出書量的百分之一。

佳作遴選意外：紐時書評每年年末均會精選年度十大好書（The 10 Best Books of the Year），原來甄審過程早於該年 1 月便已開始。先由書評編輯遴選一批作品，再讓其他編輯閱覽，視乎同儕評價，全年之間上榜作品可以去完又來來完又去。10 月起工作開始密集，每周回顧過往「編輯精選」（Editor’s Choices），年尾選出「100 本最受注目好書」（The 100 Notable Books of the Year），一半虛構類一半非虛構類，再從中歸納出年度最佳十大。Pamela Paul 形容遴選民主而裁決獨斷，不過亦非書評編輯為所欲為，曾有負評書籍（例如「我們看不到的所有光明」）登上年度十大，理想的情況是每位編輯均有 1 本愛書榜上有名。

最佳標準各異：雖然名為「年度最佳選書」，但編輯之間喜好有別，準則不均，結果亦未必如其所願，不過 Pamela Paul 認為，所謂「最佳」意指該書在任何方面均處理得宜：由眼界、原創性、敘事技巧到遣詞造句皆是評核要素。相反，一書傳達的訊息是否「重要」並非考慮之列，真正重要的是能否經受時間考驗，10 年之後會否仍受讀者青睞。

工作彈性自由：全職書評人負責紐時日報版面，一般在家工作；而書評版則只有編輯，書評工作均會外判。編輯整日圍坐交流，話題主要圍繞書本。但書評編輯仍然要閱讀、寫作和處理編務，特別是查覆郵件。Pamela Paul 表示每日均需查看電郵數次，而平日收到的郵件和郵箱更可裝滿 3 大卡車。

選書外判避嫌：有別於日報版書評人自行選書，書評版編輯每周需交付書單及評論人名單予高級編輯，互相交流之後，高級編輯再從中挑選。所選書目不以攻擊為目的，亦不會刻意抹殺批評。有時外判書評人因忙碌或利益衝突（例如認識作者本人、隸屬同一經理公司、曾經為其作品宣傳）而無法成事，則聯絡清單下一位，對象由名作家（例如史提芬京）到新進評論員不拘，有的本身合作過，也有從其他刊物發掘，甚至有人毛遂自薦。

崇尚情理並茂：Pamela Paul 主張：只有誠實的書評，沒有客觀的書評，而最好的書評必然是理智與感情並用。她提出多項撰寫書評的標準－－不可劇透、比較其他同類題材作品、作者往蹟、書中行文風格（須附例子）、評價箇中優劣－－並強調書評必須下判斷，告知讀者是否一本好書，是否值得投放時間。Pamela Paul 個人最喜愛的一篇書評出自著名報告文學作家 Michael Lewis，針砭美國經濟學家 Timothy Geithner 的回憶錄，下筆第一句便是：「他寫了一本好書－－但姑且置之不論。」

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