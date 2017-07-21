7月24日
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與流浪兒童在一起，親身尋問和付出

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（編按：體驗旅遊強調參與，著重過程。「在家不好：與流浪兒童在一起」的作者阿康，數年前於雲南當了兩年非牟利團體的義工，分別是照顧流浪兒童和照顧愛滋病病人。此書是他第一年照顧兒童的日記，有笑有淚之餘，也有讓人握腕的，現節錄他首次接個案的情況。）

新來的小不點

上星期，我接到派出所的來電，說在火車站找到一個小孩子，問我們是否接收。由於是我第一次接到這種案子，心情不免有點緊張，幸好當日有其他值班同事在（週末只有兩個同事值班），才不致令我這個新手太過慌忙。

一個多小時後，小孩便被送到來，原來是個只有六歲左右的小不點，是中心年紀最細的一個。說他六歲左右是因為他連自己的生日也不知道，這對於中心的孩子們來說，都是一個普遍不過的現象，他們一般都不知道自己生於何年何月何日，有些連自己今年幾歲也不知道。對於出生在香港的我們，知道自己的生日是一件理所當然的事情，縱然我在出發前對中心的孩子們都有了一些心理準備，但這幾天因為各種原因，知道這裡大部分小孩子都不知道自己的生日時，還是有點傷感，看著他們無奈、失望和悲傷的樣子，還是比預期中更心酸，因為站在面前的已不是一個預算或概念，而是一個又一個有血有肉的臉龐。

說回小不點，派出所說他是自己一個人從別的地方坐長途火車來這兒的，聽他的口音估計是來自雲南北面某縣一帶。從這幾天的觀察，我們相信他不是跟家人走失的，因為派出所查過並沒有他父母報案的紀錄，而且小不點寧願留在我們中心也不願意回家，更表示不想念父母和家人。到底這個連吃飯洗澡擦牙也要我們照顧的小孩為何要離家出走？他是如何偷上火車來到這邊的？他的家到底在何方？父母又是何方神聖？他們究竟在想些甚麼？這些問題我們通通都不知道，起碼在短期內都不會知道。

小不點來了幾天，鬧了很多笑話。話說他一來到便病倒了，翌日起床後就趴在地上動也不動，但一到吃早午晚飯時就會大口大口地吃，吃完後又再趴到地上去！（這兒的所有小孩明明都很瘦，但胃口比我還要大，既可怕又奇怪，我今天終於明白了原因，但這是後話，容後再談，又是另一件叫人心酸的事）。此外，小不點逢見男人就叫姨爹，女人就叫姨媽，連二十來歲的女同事也不放過，好端端的老了十多年，多了個小姨甥。還有的是，小不點的嘴非常甜，拿了東西定會說謝謝，要東西又定會說「請」，且會擺出一臉子可愛的笑容，很會討大人的歡心。可是每個值夜班的同事都知道（值夜班會有更多接觸小孩的機會，這證明了我留宿這兒的決定是對的，但我也慢慢發現了它的「惡頂」，容後再談），他的品格其實大有問題，外表雖然溫純，實質卻很霸道，又不太受教，且會在拳腳上越級挑戰比他較大的小孩，但每次打不過後就找「姨爹姨媽」告狀撒嬌。

到底是甚麼令一個六歲的小孩會有這表現？年紀小小便已有這樣的心計和性情？他看的是一個怎麼樣的世界？他所活的又是一個怎麼樣的世界？離開香港前的一陣子，我對世界變得很負面，「This is the world we made」這句話差不多每天也凝繞在我腦海，我不願意簡單地接受「這是個別問題」、「這是某人的過失」、「這是社會的錯」，我覺得這個世界都是你我每人都有份弄成這樣的，無論是過去還是現在、是香港還是全世界，每個人既同時是兇手，也是受害者。這也是我要開展這義工旅程的原因之一，希望更多的領受和查找這些問題的答案緣由，雖然我知道就算在旅程完結後也不會找到答案，但我願意誠心的親身體驗、尋問和付出，This is the world we made……

 

「在家不好：與流浪兒童在一起」阿康（節錄自 P.27 – P.29），本書在 CUP 出版攤位 1A-E37 有售。

CUP 出版 @ 香港書展 2017

一年難過又書展！CUP 自從轉型為網媒後，又再一次回歸實體，在 7 月 19 日至 25 日在香港書展跟讀者見面。這次為讀者帶來四本新書，包括戰略家鄭立的《今晚 Board Game 夜唔夜》，以及手機遊戲的原創小說《光輝歲月》，及小說《殺手名冊》等。
每天都在網中交流的我們，是時候，親自認識你我她。
CUP 攤位號碼：1A-E37

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