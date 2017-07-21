紅眼：追隨明仁天皇的最後一代假面騎士

日本國寶級特攝系列假面騎士（仮面ライダー），即香港人俗稱的幪面超人，在每年 10 月都會開播新的一輯。今年新作名為「假面騎士 Build」（仮面ライダービルド），鑑於過去兩輯都拍得極為失色，即 2016 年度的「假面騎士 EX-AID」（仮面ライダーエグゼイド）和 2015 年度的「假面騎士 Ghost」（仮面ライダーゴースト），無論造型、故事和「變身」系統都濕滯兒戲，萬年粉絲如我都看得打冷震。終於，近日官方還未公佈「假面騎士 Build」的主角宣傳片，近日就已經流出周邊玩具的宣傳照，是標準穩陣的螳螂眼造型，加上沿用當年「假面騎士 W」（仮面ライダーW）大受好評的雙色變身系統，總算叫人鬆一口氣。

當然，面對這位即將上場的第 34 任假面騎士主人公，其製作公司東映是不容有失的，因為以目前情況來看，它極有可能是最後一代假面騎士。

別誤會，不是指假面騎士系列即將收檔，而是年事已高的日本明仁天皇有意在 2018 年退位，皇太子德仁親王則會在 2019 年即位。皇位交接之後，第一件事就是更改年號。自 1989 年明仁天皇繼位，沿用近 30 年的年號「平成」，將會成為過去。有著 40 多年歷史的假面騎士系列，過去被分為「昭和騎士」和「平成騎士」兩大世代，若皇位如期交接，隨著德仁親王即位和新年號的頒發，假面騎士系列也會迎來一個全新的世代。至於「平成騎士」世代，來到同年號的第 19 作「假面騎士 Build」便正式告一段落。

如果你也熟悉假面騎士的歷史，應該會知道「昭和騎士」和「平成騎士」兩大世代其實並非純粹以天皇交接和年號更替來區分的。被視為「平成騎士」第一位主角的「假面騎士古迦」（仮面ライダークウガ），最主要是由於 90 年代末的假面騎士復活企劃而誕生，跟前作「假面騎士 Black RX」（仮面ライダー Black RX）的播放時間其實已相距近十年，加上故事設定和拍攝技術大有不同，因而出現「昭和騎士」和「平成騎士」的世代之說。若跟從年號更替，「平成騎士」的第一位主角，嚴格來說應該是太陽之子 Black RX。

翻查資料，作為「假面騎士 Black」（仮面ライダーBlack）續集的「假面騎士 Black RX」，其播放日期是 1988 年 10 月至 1989 年 9 月。日本昭和天皇則是在作品播放期間的 1989 年 1 月 7 日駕崩，當日在進行了象徵性的天皇繼承儀式之後，同日下午便已頒佈新年號「平成」。因此亦有說，假面騎士 Black RX 既是最後一代昭和騎士，也是第一位平成騎士。

明仁天皇的父親昭和天皇，本身也是個傳奇角色，雖則天皇並無軍政實權，但歷經日本侵華、二戰等重大事件，當時日軍異口同聲宣誓效忠的天皇，指的就是昭和天皇。最終昭和天皇不需要為二戰負上責任，也不用接受國際審判，但他一直被視為日本對外發動戰爭的罪魁禍首。或許，就應驗了「好人命不長，禍害遺千年」這句老話，昭和天皇在位達 63 年之久，從 1926 年繼位，到 1989 年病逝，不但比起父親大正天皇和祖父明治天皇的在位年期加起來還要長，也是除卻神話時代以外最長壽的日本天皇。不過，昭和天皇晚年患癌，健康欠佳，實際上已交由當時的皇太子明仁攝政，而且舉國自肅，不敢舉辦大型慶典，以免天皇隨時駕崩。

也許是父親一生弄得滿城風雨天下大亂的教訓，明仁天皇行事低調，無功無過，其退位也大顯「與民為便，一切從簡」的日本皇室新風。因為他是日本近代第一位選擇生前退位的天皇，對上則已是江戶時代的光格天皇，在 1817 年讓位予四皇子仁孝天皇，後於 1840 年離世。在明仁天皇公開表達退位意願後，日本內閣早前已通過將修改「皇室典範」，「允許」天皇退位，若皇位交接順利，已屆 83 歲的明仁天皇將在 2018 年（平成 30 年）的最後一日，即 12 月 31 日退位，而新天皇將在 2019 年 1 月 1 日元旦繼位，年號的更替將於西曆同步邁向新一年，大大減少對國家機關和民生社會的影響，例如「假面騎士 Build」的續作，也會順理成章成為新年號名下的第一位假面騎士。

延續了接近半個世紀的假面騎士系列，當然只是換了年號，相信遠遠未到最後一代的危機。不過，這個「最後的」危機很快就會出現在日本天皇的繼任人上。德仁親王即位後，皇太子的人選相當嚴峻。由於德仁親王膝下只有一個獨生女，合資格的皇位繼承人就只剩下弟弟文仁親王以及文仁親王之子，年僅 10 歲的悠仁親王。自文仁親王出生之後，日本皇室的下一個男丁，就已經是 40 年後的這位悠仁親王。

根據現行的「皇室典範」，日本皇室女性在下嫁平民後就會同時失去皇室身份，因此悠仁親王的三個姊姊都無法成為皇位繼承人。為免皇室血脈斷纜，不合時宜的「皇室典範」很有可能隨著明仁天皇的退位而大幅修改。雖則年代久遠，但日本並非沒有女天皇，距今最近的就是 1762 年即位的後櫻町天皇。不過，由於日本皇室另有古例，女性擔任天皇期間必須獨身不嫁人，加上日本至今仍是非常牢固的男尊女卑社會，皇室承繼人的焦點難免還是落在悠仁親王身上。