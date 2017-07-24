鄭立：沙丘魔堡——當有新的環境，就會創造新的民族

「沙丘魔堡」（Dune）的故事發生在一個全是沙丘的行星。一枚沙漠行星，食水非常稀缺，根本不適合人類生存，這星球卻非無人居住。在遠古時代，一群難民為了逃避迫害，逃到了這個窮山惡水的行星定居，在這裡世代居住之後，他們的子孫適應了這裡的環境，塑造了一套完全建立在「缺水」之上的文化，因為對他們來說，水就是生命的同義詞。

所以他們開發了一種全身服裝，能夠把身上排出的所有水份，從呼出的水氣、汗水到小便都一概收集循環；一個人死去，屍體上的水份也要全部抽乾。對人吐口水不僅不是侮辱，還代表敬意，因為對於他們而言，那是貢獻出身體裡珍貴水份的行為。他們的語言，對於風與沙有極豐富的形容詞。缺水這件事，形成了他們所有的風俗、習慣、語言、禮儀，也形成了「佛瑞曼人」（Fremen）這個民族。

這行星有著全銀河最珍貴的資源，使它變成了帝國最重要的經濟據點，因為一旦缺少這種資源，整個帝國的經濟就不能運作。因此，各方勢力都想爭奪這星球的控制權。對於銀河系的大部分人來說，他們有興趣的只有這裡的資源，在上面的人都不過是妨礙他們的小蟲⋯⋯說穿了，外面的人來這裡是為了賺錢，這也是理所當然的。

對於沙丘上的佛瑞曼人來說，他們最大的願望，就是將沙丘變成水源豐富、綠草如茵的環境，就像南方人喜歡清涼，北方人喜歡溫暖一樣，人類總是追求自己沒有的東西。

偏偏，綠化這星球，卻會破壞星球的經濟資源。也就是說，本土居民的願望、本地人的生活，與外地人來這裡的目的以及天下的經濟，完全對立。外人不在這裡成長，難以理解這裡的人堅持綠化此地的夙願。這能用一句「大家祖先都是地球人」搪塞過去嗎？當然是不可能的事。

毫無疑問，他們血緣上的祖先來自地球，可能他們祖先曾經有中國人、日本人、台灣人、香港人，可是這對他們而言，並沒有任何意義。在不同環境中成長的人，理解事情的方式就一定有異，連語言也不一樣。地球人移到了不同的星球，並不會因為祖先都是地球人就會相同，不同環境讓地球人的子孫變成不同的民族，文化、心理、語言和身體都會因環境而有所改變。

這個概念在「沙丘魔堡」是非常清楚的，在故事裡出現的各個民族的特性，都源自他們的成長環境。例如扮演侵略者的哈科倫們（House Harkonnen），形成他們性格的，就是在於其故鄉是個被重度污染的工業星球。民族與文化並不源自血緣上的祖先，而是源自居住環境、時代與生活。

自古以來，民族不斷消失和新生，哥德人、汪爾達人、腓尼基人，在古代曾經強大但今天已不存在；而今天強大的美國人，在五百年前也不存在。民族會不斷地消失和新生，在我們生活的今天，也會在舊的民族裡孕育新的民族；在舊的語言中孕育新的語言。那只是代表了隨著時間與世代交替，我們比祖先更適應由地理、經濟、時代、技術、氣候形成的環境。

民族是能夠改變的，但那並不源自法律上的國籍改變，而是身心的改變。當你翻開系列第一本小說，看到主角保羅，本來是一個外來者，在進入了沙丘之後開始接觸佛瑞曼人⋯⋯慢慢融入他們的文化，在心態、理念，以致於生理上，都逐漸入鄉隨俗，成為一個本地人，最後更帶領佛瑞曼人以武力驅逐「合法地擁有星球主權」的外地人。雖然是科幻小說的劇情，可又有哪裡不現實呢？

這也只是沙丘魔堡的故事涉及題材的一部分而已，很可惜的是，沙丘魔堡中文版的資料頗為稀少，不知道是甚麼原因？