無法擺脫歧視的日本木下川

木下川（即今天的東墨田）位於淺草東北、隅田川與荒川流域之間。由淺草出發，距離不過十分鐘車程，是現今日本少數的皮革集中生產地，其中豬皮革加工佔日本全國生產量八成多。雖為國內皮革主要產地，居民由明治年代開始，一直受盡外界歧視。身份低微的部落民，即使戰後仍無法擺脫社會的冷眼。

六月初暑之際，筆者拜訪了位於木下川的東墨田會館「產業・教育資料室」。負責導賞的岩田先生是一名退休小學老師，亦是該資料室的創立人。兩個多小時裡，他分享了其數十年的教學生涯，更透露了木下川居民生活的點滴。

木下川小學建校於二戰後，因收生不足，終於 2003 年廢校。大家也許會疑惑，是區內兒童數目大幅下降嗎？事實上不盡然。岩田先生指，不少居住於木下川的家庭為免在履歷上留下污點，寧願讓小孩跨區上學，也不願意讓他們就讀木下川小學，因此廢校時，學生人數只有不足 20 人。不過，這邊廂木下川學童希望跳出本區，另一邊廂也有區外學童專程跨區來木下川小學就讀。他們多是外國人或者有學習障礙的學童，看中木下川小學師生比例低，學生可以獲得老師相對多的照顧，尤其外國人本身都是弱勢社群，更加不介意木下川的社會地位。

小學廢校後，學生被分發到鄰區的小學。岩田曾經與幾個接收木下川學生的老師談過，發現他們多覺得那些學生「很可憐」，認為他們的父母都為日本皮革業「犧牲」。岩田指這種想法是另類歧視，將皮革製業視為「必要之惡」，加深社會的成見，沒有為部落部民帶來真正的平等。

居於木下川使人飽受歧視，那麼轉校或者遷出便可以重過新生嗎？其實不然。即使轉校，小孩一旦被發現是木下川出身，一律會受到欺凌，同學們會說：「木下川來的人，身上都有股臭味。」岩田憶述，他曾經應邀出席某學生的婚禮，當時在座來賓都一一被介紹，唯獨他沒有。他謂這是學生父母的要求，假如介紹了新人的小學老師所在的校名，出身木下川的身分就會曝光，這是萬萬不可發生的事。即使遷移別處，木下川居民的身分仍如影隨形，彷彿是個刻蝕於骨肉中的詛咒，永世無法擺脫。這不禁令人想起若松孝二的電影「千年的愉樂」中，以魔幻現實手法刻劃部落民的處境，電影中的「中本一族」男子至死都無法逃避血緣的宿命。

時至今日，由於都市人口流動，淺草乃至木下川已非部落民專屬居住地，但皮革產業的厭惡性，仍在歷史的土壤裡，隱隱透出傷痛。