7月24日
鄭立：沙丘魔堡——當有新的環境，就會創造新的民族
綠色和平：突破土地供應局限　發展浮動式太陽能發電
江皓昕：「編寫美好時光」——戰火連天仍是要瘋狂度劇本
壓迫、怨恨、同歸於盡：日本社會的隨機殺人
新生命階級：年輕老人
紐約時報書評內幕
一生人讀到幾多書？
委內瑞拉的前途問題，關中國甚麼事？
與流浪兒童在一起，親身尋問和付出
所有的神

綠色和平：突破土地供應局限　發展浮動式太陽能發電

A+A-
水務署在石壁水塘進行首個浮動式太陽能系統試驗計劃 。

 

文：綠色和平資深項目主任　楊凱珊

人口稠密、土地資源緊張，一直被視為限制香港發展可再生能源的因素，但隨著浮動式水上太陽能系統技術趨向成熟，香港有機會突破局限，利用水塘空間發電。水務署最近在石壁水塘進行試驗，為水塘內的設施供電，更估計利用全港一成水塘面積發電，便能滿足本地 0.5% 用電需求。政府必須加快發展水上太陽能發電，帶領香港趕上清潔能源的潮流。

浮動式水上太陽能發電系統，大約在十年前出現，其發電零件是常見的晶硅太陽能光伏板，安裝於用塑料製成、能浮於水面的台架，台架則以纜索連接到水底或其他位置作固定，可隨水位變化而升降。由於系統浮於湖泊、水塘等之上，故必須確保零件堅固耐用，及不會釋出有毒物質，防止水源受污染，或影響生態環境。

水上太陽能系統優點眾多，它無需佔用土地，亦能增加發電效率，因為當太陽能板操作環境的溫度太高，發電效率便會減低，太陽能板浮於水上則有降溫作用，發電效率往往比陸上的高一成至一成半。另一方面，若大面積興建的話，太陽能板能減緩水分蒸發速度達九成，保護珍貴的水資源；而太陽能板能遮擋部分陽光，減少藻類滋生及擴散，改善水質。

香港討論發展可再生能源近二十年，但至今可再生能源只供應本地0.1%電力。

這種技術在許多國家已被廣泛採用。福島核災爆發後，日本政府積極發展進再生能源，促成了多個建於水塘之上的太陽能項目，現於千葉縣興建、將於明年投產的水上太陽能發電站，裝機容量近 14 兆瓦，面積與維園相約，預計每年產生的電力可供應 5,000 個家庭使用。千葉縣項目原本有望成為全球規模最大的水上太陽能發電站，但未及完工，即被今年 5 月投產的中國安徽准南市項目超前。准南市項目由 16 萬塊太陽能板組成，裝機容量達 40 兆瓦，浮於廢棄煤礦場塌陷後形成的水塘上，每年能為 13,000 個家庭提供電力。

水務署在石壁水塘測試全港首個浮動式太陽能系統，早前邀請筆者和多個環保團體的代表前往參觀。系統的裝機容量只有 100 千瓦，由 352 塊太陽能板組成，佔用水塘 0.1% 面積，約等如一個標準游泳池，預計每年產生的電力，相等於36個家庭的全年耗電量。水務署亦準備在船灣淡水湖進行另一個試驗計劃，規模與石壁的相近。負責人解釋，由於是試驗計劃，當局需按水塘水泵的耗電量規劃系統規模，確保產生的電力能就地用盡。他又表示，項目回本期約 30 年，只要擴大規模，便能提升成本效益。

水塘發電在香港其實大有可為，假如水上太陽能發電站的規模，要受制於水泵耗電量，便會白白浪費香港發展清潔能源的潛力。正如當局評估，全港17個水塘撥出一成面積，約 240 公頃安裝太陽能板，每年可生產 2.5 億度電。此外，隨著香港使用更多天然氣發電，及老舊的煤機組陸續退役，香港在未來需要投放大量資源興建新燃氣機組，由政府帶頭大規模發展再生能源，有助減少對新機組數目的需求。因此，政府必須盡快研究大幅提升水塘發電規模，並輸電到電網供全港使用的方案。

香港討論發展可再生能源近 20 年，但我們電力只有 0.1% 來自再生能源，世界各國朝向低碳能源未來邁進，香港必須急起正追，除了發展水塘發電，當局也應研究利用岩石坡、復修堆填區、天橋上蓋等空間發展太陽能，寸土必爭。

 

 

顯示屏實時報告系統的產電情況。

 

燃料發電排放溫室氣體，是氣候變化的其中一個主要成因。
巴黎協議的願景，是控制全球氣溫升低於1.5度，各國必須積極發展再生能源，減少碳排放。
※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

相關新聞

KI ecobe：消滅血汗工廠和浪費的組裝鞋

樂施會：再生能源供水系統助肯尼亞　取用食水更方便

天氣：現時最該讀的科目

人口爆炸，世界土地不足怎麼辦？

如何活化老人區，成為日本最美麗、最環保的村莊？

人工光合作用即將實現？

環保又創新的屍體用法

微型電網救非洲

本月熱門

18 年前預測世界——蓋茨差不多全中！

男女關係，差多少歲最好？

「美國獨立宣言」實質是求救宣言？

紅眼：「反轉」——四缺一的揭尾故


昨日要聞
  1. 李明熙、Kimberlogic：踏足南北韓邊界　一個地方兩個國土
  2. 紅眼：追隨明仁天皇的最後一代假面騎士
  3. Moyashi：TED x UTokyo 見聞
  4. 勾結外國勢力的美國總統候選人
  5. 為何要讀經典？意國文學大師卡爾維諾這樣說
  6. 快的代價 ── 中國的高鐵大夢
  7. 成為罪犯的日本紋身師們
  8. 眼睛何以成為靈魂之窗？
  9. 世上最危險的 7 種植物
  10. 從陌路回家，體驗旅遊的可能
星級話題
金融|敍利亞|社交|遊戲|子女|反恐|工作|醫學|奧運|癌症|足球|民主|生活|board game|太空|梁振英|睡眠|氣候變化|生態|納粹|城市規劃|google|希拉莉|記憶|文學|里約奧運|經濟|旅遊|閱讀|公關|插畫|倫敦|日劇|性愛|機械人|挪威|樓市|奧巴馬|脫歐|瑞典|大腦|社交媒體|家長|設計|眼疾|特朗普|可再生能源|食物|中東|歷史|生物學|情緒|音樂|單身|性別平等|第二次世界大戰|醫療|林鄭月娥|城市|學習|結婚|投資|AI|總統|貧富懸殊|健康飲食|消費|香港|小說|大選|污染|潮流|宗教|公投|失業|企業|電腦|貧窮問題|移民|心理學|非洲|哲學|恐怖主義|伊斯蘭|基因|女性|老人|戰爭|廣告|難民|網絡|攝影|美國大選|疾病|年輕人|恐襲|歐盟|兩性|親子|西班牙|出版|智能手機|創業|NASA|商業|全球暖化|運動|英超|北韓|杜林普|教育|ISIS|房屋|衣著|飲食|動物|電影|環保|藝術|傳媒|桌遊|品牌|學生|文翠珊|Facebook|Brexit|共和黨|特首選舉|特首|意大利|語言|台灣|Netflix|英語|澳洲||App|恐怖分子|美劇|愛情|建築|丹麥|時裝|企業管理|研究|人工智能|舞台劇|科技|自由|美國總統