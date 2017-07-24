綠色和平：突破土地供應局限　發展浮動式太陽能發電

文：綠色和平資深項目主任 楊凱珊

人口稠密、土地資源緊張，一直被視為限制香港發展可再生能源的因素，但隨著浮動式水上太陽能系統技術趨向成熟，香港有機會突破局限，利用水塘空間發電。水務署最近在石壁水塘進行試驗，為水塘內的設施供電，更估計利用全港一成水塘面積發電，便能滿足本地 0.5% 用電需求。政府必須加快發展水上太陽能發電，帶領香港趕上清潔能源的潮流。

浮動式水上太陽能發電系統，大約在十年前出現，其發電零件是常見的晶硅太陽能光伏板，安裝於用塑料製成、能浮於水面的台架，台架則以纜索連接到水底或其他位置作固定，可隨水位變化而升降。由於系統浮於湖泊、水塘等之上，故必須確保零件堅固耐用，及不會釋出有毒物質，防止水源受污染，或影響生態環境。

水上太陽能系統優點眾多，它無需佔用土地，亦能增加發電效率，因為當太陽能板操作環境的溫度太高，發電效率便會減低，太陽能板浮於水上則有降溫作用，發電效率往往比陸上的高一成至一成半。另一方面，若大面積興建的話，太陽能板能減緩水分蒸發速度達九成，保護珍貴的水資源；而太陽能板能遮擋部分陽光，減少藻類滋生及擴散，改善水質。

這種技術在許多國家已被廣泛採用。福島核災爆發後，日本政府積極發展進再生能源，促成了多個建於水塘之上的太陽能項目，現於千葉縣興建、將於明年投產的水上太陽能發電站，裝機容量近 14 兆瓦，面積與維園相約，預計每年產生的電力可供應 5,000 個家庭使用。千葉縣項目原本有望成為全球規模最大的水上太陽能發電站，但未及完工，即被今年 5 月投產的中國安徽准南市項目超前。准南市項目由 16 萬塊太陽能板組成，裝機容量達 40 兆瓦，浮於廢棄煤礦場塌陷後形成的水塘上，每年能為 13,000 個家庭提供電力。

水務署在石壁水塘測試全港首個浮動式太陽能系統，早前邀請筆者和多個環保團體的代表前往參觀。系統的裝機容量只有 100 千瓦，由 352 塊太陽能板組成，佔用水塘 0.1% 面積，約等如一個標準游泳池，預計每年產生的電力，相等於36個家庭的全年耗電量。水務署亦準備在船灣淡水湖進行另一個試驗計劃，規模與石壁的相近。負責人解釋，由於是試驗計劃，當局需按水塘水泵的耗電量規劃系統規模，確保產生的電力能就地用盡。他又表示，項目回本期約 30 年，只要擴大規模，便能提升成本效益。

水塘發電在香港其實大有可為，假如水上太陽能發電站的規模，要受制於水泵耗電量，便會白白浪費香港發展清潔能源的潛力。正如當局評估，全港17個水塘撥出一成面積，約 240 公頃安裝太陽能板，每年可生產 2.5 億度電。此外，隨著香港使用更多天然氣發電，及老舊的煤機組陸續退役，香港在未來需要投放大量資源興建新燃氣機組，由政府帶頭大規模發展再生能源，有助減少對新機組數目的需求。因此，政府必須盡快研究大幅提升水塘發電規模，並輸電到電網供全港使用的方案。

香港討論發展可再生能源近 20 年，但我們電力只有 0.1% 來自再生能源，世界各國朝向低碳能源未來邁進，香港必須急起正追，除了發展水塘發電，當局也應研究利用岩石坡、復修堆填區、天橋上蓋等空間發展太陽能，寸土必爭。