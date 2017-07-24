7月24日
江皓昕：「編寫美好時光」——戰火連天仍是要瘋狂度劇本
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江皓昕：「編寫美好時光」——戰火連天仍是要瘋狂度劇本

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電影「編寫美好時光」劇照

創意因掣肘而來。編輯不下死線，作者不會交稿；客戶不提要求，設計師不會動筆；廣電總局不是要開拍前審批，電影編劇根本不會寫好一份完整的劇本。人類在局限下會把機會和欲望極大化，這是今天的事，也是過去的事。

電影「編寫美好時光」（Their Finest）發生在戰亂年代。二戰時期，德軍瘋狂轟炸倫敦，英國資訊局為提升士氣和振奮人心，推出一系列政治宣傳電影，歌頌英國人勇武抗戰的事跡。那年代拍電影，面對的困難是災難性的，卻也跟現代情況有著某種共鳴：資訊局挑題目，人家說要拍盟軍營救，你就得寫盟軍營救；國防部審批劇本，說你寫的誤導觀眾，傷害民族感情（劇本寫的其實只是一隻漁船引擎壞了，而在官方角度英國造的永遠不會壞），你就需要更改劇本，引擎其實只是被水草纏著；制片商說需要拉攏美國人支持，這是一部「合拍片」，硬塞一個完全不會演戲的美國士兵來參與演出，你就要硬加一個角色，並盡量把對白寫得簡單，白痴也懂演；製片廠因轟炸而停電，台前幕後被倒塌下來的道具弄傷，沒資源再拍了，你就得單槍匹馬臨場改劇本，天昏地暗都要把故事說完……

電影「編寫美好時光」劇照

對每一個編劇來說，自己所寫的能夠被拍出來，那已經是最幸福的事。正如戰火時期，男丁都被派到前線打仗，女性社會地位得以抬頭，那也是戰火連天之下的一種機會。當戰事結束，還要生怕會打回原形，只能回到廚房裡做菜打掃。資訊局因為想增加電影中的女性觀點，邀請了原本從事廣告文案的女主角進編劇小組，無視天上飛過的轟炸機，日以繼夜地瘋狂寫劇本。於是女主角墮進了男權主導的電影製作遊戲，從電影公司老闆到幕前演員，當看見她拿著本子站在片場，便會下意識地吩咐她沖一杯茶來，以為她是一個茶水阿姐。然而這不純粹是一部女權崛起的電影，它其實是一部愛情片，猛火轟炸下，它的氣質是安靜又帶點小清新的。女主角在職場開始得到重視，找到自己站在社會的所屬位置時，也對愛情有新的追求。儘管她是一個已婚女人，或自以為結了婚（根本沒有真正註冊），她仍無可奈何地喜歡上帶自己入行的編劇才子。每一次，拍的電影都是無盡的錯過和後悔，而這雙幕後男女，卻願意把握共渡的每一刻時光。劇情乍看有點狗血套路，卻正如邱吉爾的戰後名言所道：It was their finest hour speech。編寫大銀幕上的美好時光，也編寫了大銀幕後的美好時光。

說不上非常愛這部電影，認為導演處理有點兒抽離，故事有點公式化，然而它仍不失為一部賞心悅目的佳作，特別是 Christopher Nolan 的宇宙無敵橫空鉅著「鄧寇克大行動」（Dunkirk）最近上映，「編寫美好時光」提供了另一個在同一戰爭時代中（「編」也有提到鄧寇克大行動，不過是拍電影版），槍林彈雨浩氣長存之外，比較私密、比較小清新、比較小情小趣的浪漫角度。無論是男女主角的演出（特別是 Bill Nighy 的國寶級演技在這種英式喜劇簡直是游刃有餘），抑或對 40 年代英國的美術重塑都很具誠意。特別喜歡一幕，男女主角在德文郡海邊，討論人們為何喜歡電影，那是因為電影故事都有結構，有形狀，有目的。電影世界裡，所有不幸的事情之所以發生，都是為引導你往某一個方向，凡事發生總有它的意義。而現實嘛，絕不長這樣子。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
江皓昕 煲戲要在晚餐後

江皓昕，編劇，白羊座。

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