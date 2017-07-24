人生在世，倒楣事十常八九。但為你的身心著想，與其笑人，不如笑己。自嘲這種「適應性幽默」（adaptive humor）的力量之大，不只能緩和氣氛，更與個人幸福及精神健康，有著密不可分的關係。因為要拿自己開玩笑，非但講求幽默感，還需稍為放下身段，而弔詭的是，把自己看輕一點，反能令自我感覺更好。

奧地利茵斯布魯克大學心理學研究所高級講師 Ursula Beermann 曾於 2011 年進行研究，安排參與者在趣怪屋觀看扭曲鏡像的反應， 結果發現那些最常取笑自己怪樣的人，「較少流露假笑或消極情緒的跡象」。他解釋，當人擁有自嘲的能力或傾向，意味準備好「承認自己並非宇宙中心」，這種心態能使人凡事退後一步，從旁觀者角度審視自己或自己犯過的錯。

說到自嘲的好處，當然不僅是便於自省。美國梅奧醫療集團指出，慢性壓力長期刺激體內的應激系統，會引起許多生理及心理問題，包括頭痛、心臟病、消化問題、焦慮和抑鬱。而 Beermann 博士指出，她的研究結果顯示能夠笑對自我的人，多傾向「感覺良好，煩惱較少」，而少一點憂愁，正好減低產生慢性壓力的機會。

醫學界人士亦已肯定，自嘲對健康所帶來的正面影響。美國馬里蘭大學的心臟病專家在 2009 年曾經進行研究，發現開懷大笑及其伴隨的幽默感有助預防心臟病。該研究顯示，患有心臟病的人士在不同情景下，都較同齡的非患者少笑 40%，甚至有些證據指向，避免耿耿於懷可以延長壽命。

懂得自嘲者，還善於逆境自強。瑞士蘇黎世大學 Willibald Ruch 博士表示：「開朗的人遇上難過的事，似乎釋懷平復得更快，亦有能力以笑容面對生活的困境。」近期一份在期刊 Journal of Pain 發表的研究顯示，抗逆力較高者，比其他成人更能忍受痛楚，而另一篇刊登於雜誌 Scientific American 的文章分析，這是因為發笑時釋放的內啡肽，有助緩解疼痛。

科學家更認為，愈是能笑，記性愈好。美國羅馬林達大學研究員曾經進行實驗，讓 20 名健康的長者分成兩組，一組只是安靜坐著，另一組則收看有趣影片，然後檢測他們的壓力水平和短期記憶。結果發現，後者的認知及記憶能力增長較多，分別達到 38.5% 及 43.6%，高於前者 24.0% 及 20.3%；而後者唾液皮質醇的濃度亦有較大幅度的下降。